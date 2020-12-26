活久見！疫情包圍世界搭機無望　回顧2020台灣另類「偽出國」奇蹟

▲2020航空回顧，當世界被疫情包圍，出國竟會變成一個遙遙無期的夢想。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

回顧2020年，這是被疫情包圍的一年，過去只要搭個飛機隨時就能飛出國到處玩，但在今年竟然變成一個遙遙無期的夢想，原本繁忙的航空業，也受到嚴重打擊進入漫長的寒冬中。所幸台灣疫情控制得宜，業者們出奇招推出「偽出國」行程，帶領旅客重新飛上天，在全球航空業中也創下最另類的獨特體驗。

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▲2020年各國疫情持續延燒，原本繁忙的桃園機場少了入出國的旅客，冷冷清清有如空城。（圖／記者李毓康攝）

新冠肺炎疫情從年初大爆發，至今仍在各國持續延燒，國際航空運輸協會（IATA）就預估，至少要到2024年，全球航空業才可能恢復到2019年的水準，其中，以亞太地區可以恢復得比較快，大概3-4年就能復甦，歐美地區因為疫情還沒好轉，可能得花上5-6年。

▲▼松山機場率先推出偽出國體驗，帶領旅客在3小時內回味通關出境、登機又入境的流程。（圖／記者賴文萱攝）

但好在，台灣由於疫情控制得宜，國內機場及國籍航空業者就突發奇想出招，讓另類「偽出國」風潮自7月起展開。起初，是由台北松山機場發起，帶領旅客遊走機場內介紹新設施，同時也在3小時內短暫通關出境、登機又入境。

▲▼台灣虎航為國籍航空類出國首發，帶給旅客一場空中米其林之旅。（圖／記者賴文萱攝）

隨後，包含華航、長榮航空、星宇航空、台灣虎航等航空公司則進一步規劃讓班機起飛環島飛一圈，甚至飛去鄰近國家上空，讓偽出國進一步升級變成「類出國」，在全球創下今年最另類、也絕無僅有的飛行體驗。

▲▼長榮航空父親節類出國航班，機長特別設計在空中畫愛心。（圖／記者賴文萱攝）

另外，航空公司的類出國也搭配各種節慶推出，除了有溫馨的父親節之旅，浪漫的七夕情人節之旅，甚至還有中秋賞月之旅，帶領旅客近距離在空中賞月，花招百出。

▲華航舉辦「60周年限定-小小空服員夢想起飛」活動。（圖／華航提供）

另外，在邊境持續管制下，星宇航空近期也推出微旅行2.0，別於以往1.0版本只在空中盤旋、單點進出，星宇航空結合KLOOK，首航地點選在美食之都台南。從桃園出發後，途經宜蘭、日本宮古島，再180度轉彎到東海岸，往南到恆春、台南西港上空，最後飛抵台南機場，3小時航程盡攬台灣之美。

▲▼「星宇航空雙城號微旅行2.0」，從桃園機場出發後，沿途經過宜蘭、日本宮古島，再180度轉彎到東海岸，飛往台南的航程中，沿途經過花蓮、台東，再到台灣最南端的鵝鑾鼻及貓鼻頭，終點站降落台南機場。（圖／記者彭懷玉攝）

雖然國籍航空受到疫情影響，許多客機航線都停擺，但事實上，國內航空公司在國際表現也相當亮眼，民航局長林國顯先前受訪時就指出，尤其華航、長榮在全世界排名前4名，主要是貨運部分在今年第二季都賺了不少錢。此外，立榮跟華信航空7-8月搭配國內推動旅遊補助，在金門、澎湖航班上的表現同樣也非常好。

華航董事長謝世謙也在今年一場論壇中分享，在這波疫情中，航空公司最主要就是要想「怎樣去存活下來」，第一就是財務安全，這比任何事情都重要，因為現金不足，航空公司可能馬上就要關門。第二就是人員訓練，包含客運、貨運、地勤人員、飛行人員等，都要趁這時間加強訓練，等待重新出發。

至於航機安全部分也相當重要，因為窄體機在疫情期間飛行次數不多，長期擺在機場會有安全上的疑慮，也因此華航修護單位每天都在定時檢查。他也強調，這波疫情若無政府支持，航空公司無法度過難關。

長榮航空總經理孫嘉明則表示，今年航空公司取消很多客運航班，撇除客載貨的航班，長榮只能維持10%客運航班，旅客很少，但為什麼要飛？因為國人還是有搭機需求，所以還是要維持，希望明年能盡快恢復到正常。

孫嘉明指出，未來在疫情後，將會慢慢走向零接觸登機報到，因此在防疫期間，長榮航空也因應做了調整，除了提供完整的組員防疫措施，也簡化飛機餐，另外，也調整旅客登機順序，希望增加旅客之間的社交距離，減少機上接觸機會。

▲國籍航空業者齊聚，一同探討後疫情時代的求生課題。（圖／記者賴文萱攝）

台灣虎航總經理張明瑋表示，這波疫情對台灣虎航的衝擊相當大，因為台虎沒有國內線、也沒有貨運，只能求新求變。還好在母公司協調之下，將台虎的航機濕租給華信航空，另外，也嘗試執行客艙載貨，也舉辦類出國活動，希望在極端情況下，能夠找出生路。

張明瑋說，台灣虎航的機會點在於旅遊復甦，只要旅遊恢復熱度，日本、韓國的市場馬上就會起來，這是台虎非常重要的復甦契機。也因此，台虎明年將投資很大金額去提升網路訂位服務，積極因應後疫情時代的新消費行為。

星宇航空執行長翟健華說，星宇航空是新的航空公司，一開航不久就碰到疫情，這是萬萬沒想到的，而且沒想到這次疫情是這麼猛烈，還持續那麼長。疫情前星宇航空思考的是座位舒適度，提供WIFI功能，但疫情後，客艙衛生清潔度也將會是旅客重要選擇的參考。

另外，星宇航空也分析，客運主要分成三種目的，一個是商務出差、訪友探親以及休閒旅遊，預測未來在遠距視頻盛行下，商務出差部分的次數將會減少，但休閒旅遊部分，就算影像再好，也無法取代人要去到目的地才會有的旅遊感覺，也因此休閒旅遊一定會回到常軌。

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