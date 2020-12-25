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台中「菜市場金馬獎」3891顆星蟬聯全國第一　市府研擬攤商優惠

▲▼台中在優惠市集和樂活名攤總星數，以3891顆星蟬聯全國第一。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中在優惠市集和樂活名攤總星數，以3891顆星蟬聯全國第一。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

有「菜市場金馬獎」之稱的經濟部優良市集及樂活名攤評核出爐，台中市在市集類拿到89顆星、名攤類3802顆星，以總星數3891顆蟬聯全國15個縣市第一名，也是唯一突破3千顆星佳績的城市，副市長令狐榮達25日頒獎表揚店家時表示，市府將依星等高低，給予攤商不等使用費折扣減免，提升競爭力。

▲▼台中在優惠市集和樂活名攤總星數，以3891顆星蟬聯全國第一。（圖／台中市政府提供）

市府舉辦「富市台中2020、榮耀千星全國第一」優良市集暨樂活名攤頒獎典禮，令狐榮達出席頒獎給獲獎頭家，感謝每位老闆、老闆娘的投入與付出，台中市總星數3891顆星，相較去年1702顆星，「翻倍」成長128.61%，創下空前紀錄。

令狐表示，由於頭家們用心經營，在疫情期間落實防疫、保持市場整潔以及親切的服務，讓民眾有最安心友善的採買環境，也振興活絡市場經濟，為鼓勵攤商踴躍參與評核，市府將針對今年獲獎的公有零售市場及攤販集中區攤商，依據星等高低，給予使用費8折至9折優惠，期限半年，以鼓勵攤商提升競爭力，促進台中傳統市集的積極發展。

台中市今年有30處獲得優良市集，其中四星6處、三星17處、二星7處，總星數89顆星；樂活名攤有1729攤，其中五星1攤、四星32攤、三星381攤、二星1211攤、一星104攤，總星數3802顆星，是各縣市中歷年最佳成績。

典禮中表揚前5名績優委託經營廠商，包括全聯大里新芳店、中南海會展事業股份有限公司、中旅發展有限公司、全聯台中中工店及宜舍企業股份有限公司；前3名古早味票選人氣名攤，分別是阿標油飯、素食平安麵及東光芳小吃。

今年還特別頒發「經營典範市集（防疫應變）」，包括建國公有零售市場、逢甲觀光夜市攤販集中區及大慶夜市攤販集中區。

經發局表示，中央與市府今年投入傳統市集大約2億2百萬元預算，包括公廁整修、電梯汰換、耐震補強工程等修繕工程；同時也協助攤商申請肉品冷鏈設備、共食區及哺乳室的設置等；並推出「2020食尚台中夜市人氣美食大賞」及「台中好食金夏趴-古早味美食嘉年華」，結合台中購物節熱潮，成功帶動傳統市集美食話題，廣獲攤商及民眾一致好評。

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