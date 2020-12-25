老字號嬰幼兒食品重金屬超標7倍！全面下架回收、開放退貨

▲新北市衛生局已責令業者下架問題嬰幼兒米製副食品。（圖／衛生局提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

消基會日前公布抽測市售嬰幼兒米製副食品調查結果，新北市衛生局隨即前往稽查，其中「糙米(米夫)」及「三立乳兒米餅」產品皆檢出重金屬鎘超出限量標準，衛生局已責令業者應立即下架回收案內產品並限期改正。不論產品效期批號，皆可持購買發票及產品包裝至原購買通路辦理退貨。

日前消基會抽檢米粉、米精、米麩、米餅等嬰幼兒常吃米製品，以雙北區量販店、母嬰用品專賣店、藥局、網購通路為主共抽檢20件樣品，檢驗包含各項重金屬殘留，其中發現4件鎘超標，包括：「義峰糙米麩」、「旺仔營養精純米餅量販包」、「三立乳兒米餅」、「喜稼園米餅（糙米）」等4件，鎘含量介於0.05至0.3ppm間，最高恐超出標準近7倍。4件商品標示均為台灣製造，消基會表示鎘雖會從尿液、糞便排出體外，但長期攝入仍會累積於體內人，對腎臟恐造成永久傷害。

對此，衛生局表示，已要求業者下架回收限期改正，倘複抽結果仍與規定不符，可依食品安全衛生管理法第48條規定處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局說明，「義峰食品股份有限公司」製售之「糙米(米夫)(有效日期：2021.12.13)」產品檢出重金屬「鎘」0.089 mg/kg(限量：0.04 mg/kg)。「慧鴻貿易有限公司」委託宜蘭食品工業股份有限公司製售之「三立乳兒米餅(有效日期：2021.05.19)」產品檢出重金屬「鎘」0.061 mg/kg(限量：0.04 mg/kg)，皆超出食安法「嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品」標準。

另外，衛生局循線追查「糙米(米夫)」之原料「加工用糙米」進行抽驗，其重金屬檢驗結果尚與規定相符，而有關「三立乳兒米餅」原料來源部分已移請宜蘭縣衛生局追查。

為維護消費者權益，新北市府消保官已出面和業者溝通協調，消費者倘已購買「糙米(米夫)」及「三立乳兒米餅」產品，不論產品效期批號，皆可持購買發票及產品包裝至原購買通路辦理退貨；若無持有發票者，則可撥打服務專線(義峰食品02-22695537及慧鴻貿易02-26026601)辦理退貨或退費。

衛生局重申，食品製造業者應善盡自主管理責任，製作產品時除環境須符合食品良好衛生規範準則，並向來源供應商索取進貨憑證及原料檢驗合格證明外，其製售之成品應符合食安法訂定之法規標準，倘發現產品有危害衛生安全時，應依食品安全衛生管理法第7條第5項主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，切莫心存僥倖，若查獲仍販售問題產品，將依違反食安法第47條處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

義峰糙米麩聲明稿：

一、新北市衛生局於2020年12月15日採樣檢驗「義峰糙米麩」結果值為0.089ppm

二、維護消費者權益方式（退回款項）：

1.消費者購買本公司「義峰糙米麩」皆可辦理退貨退款。

2.消費者可憑購買憑證(發票或消費明細)退回原購買店家及退款。

3.消費者已購買「義峰糙米麩」產品者，無論開封與否均可憑包裝辦理退貨退款。

4.若無法退回原購商店時，可與本公司連絡後回收商品及退回貨款。