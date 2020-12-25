傳機組員檢疫延長至7天　陳時中：若無法落實管理「就我們來」

▲航空防疫因為機師染疫事件受到關注。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆發機師染疫事件甚至影響接觸者造成本土病例，中央流行疫情指揮中心要求民航局及航空公司在本週內研議如何強化現有航空檢疫措施，已經收到計畫。交通部長林佳龍透露，初步研議延長為7天居家檢疫為方向，指揮中心指揮官陳時中今（25）日表示，先以管理端做好為主，「如果不行，就由我們來管」意味無法管理才會採取延長檢疫時間。

國籍航空機組員考量營運、工作型態，民航局今年6月7日修正《國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則》，檢疫天數可從14天縮短為3至5天，期間比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。

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然而染疫紐西蘭籍機師（案765）檢疫3天出關，還造成廣達集團女員工（案771）染疫，中斷國內253天零本土病例紀錄，讓外界出現檢討聲浪。

林佳龍今日表示，民航局與航空公司會提出改善計畫，初步研議以7天在居所進行檢疫方向規劃，檢疫期間若有執勤需要，能夠執行飛航任務。

陳時中表示，已經一再強調，居家檢疫3天、5天的基礎是「外站管理、飛機管理皆良好」，換句話說，這種狀況就算是安全，有問題是在於是沒有按照標準作業程序，有人跑出去、有人怎樣，因此希望航空公司確實做好，且有監督體系，讓我們了解確實在做。

「如果不行、就我們來管」陳時中說，由於衛生單位無法管到外站情況，只好拉長檢疫區間，但又有意見指出，機師巡迴7天在家裡，休假還沒到就要飛，可能會影響到相對心理平衡，心理不平衡駕駛飛機也不好，希望前面管理端做好，但如果無法做好，才會採取第二的步驟，延長檢疫時間。

指揮中心發言人莊人祥表示，已經收到交通部防疫計畫書；指揮中心副指揮官陳宗彥表示，已經有初步共識，收到計畫後會進一步研議，預計下週三例行記者會再行公布。