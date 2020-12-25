　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

傳機組員檢疫延長至7天　陳時中：若無法落實管理「就我們來」

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／記者李毓康攝）

▲航空防疫因為機師染疫事件受到關注。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆發機師染疫事件甚至影響接觸者造成本土病例，中央流行疫情指揮中心要求民航局及航空公司在本週內研議如何強化現有航空檢疫措施，已經收到計畫。交通部長林佳龍透露，初步研議延長為7天居家檢疫為方向，指揮中心指揮官陳時中今（25）日表示，先以管理端做好為主，「如果不行，就由我們來管」意味無法管理才會採取延長檢疫時間。

國籍航空機組員考量營運、工作型態，民航局今年6月7日修正《國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則》，檢疫天數可從14天縮短為3至5天，期間比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而染疫紐西蘭籍機師（案765）檢疫3天出關，還造成廣達集團女員工（案771）染疫，中斷國內253天零本土病例紀錄，讓外界出現檢討聲浪。

林佳龍今日表示，民航局與航空公司會提出改善計畫，初步研議以7天在居所進行檢疫方向規劃，檢疫期間若有執勤需要，能夠執行飛航任務。

陳時中表示，已經一再強調，居家檢疫3天、5天的基礎是「外站管理、飛機管理皆良好」，換句話說，這種狀況就算是安全，有問題是在於是沒有按照標準作業程序，有人跑出去、有人怎樣，因此希望航空公司確實做好，且有監督體系，讓我們了解確實在做。

「如果不行、就我們來管」陳時中說，由於衛生單位無法管到外站情況，只好拉長檢疫區間，但又有意見指出，機師巡迴7天在家裡，休假還沒到就要飛，可能會影響到相對心理平衡，心理不平衡駕駛飛機也不好，希望前面管理端做好，但如果無法做好，才會採取第二的步驟，延長檢疫時間。

指揮中心發言人莊人祥表示，已經收到交通部防疫計畫書；指揮中心副指揮官陳宗彥表示，已經有初步共識，收到計畫後會進一步研議，預計下週三例行記者會再行公布。

ET快訊
北部1千公尺高山可能下雪！　這天起低溫暴跌剩5度
變種病毒再現！大馬證實出現「A701V」病毒株：傳染力更強
小賴台上激吻知名男歌手！　甜「放閃」：出道週年禮物
恐怖影片！24歲男「吊橋懸掛」拍TikTok　力竭墜20m慘
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽帶兒子趴趴走：已請假3天！她一聽氣炸「傳染力超強」：X你的

嘉義監理所「BMW貴族車牌」月底開搶！　僅22組...限48小時競標

連署通過！國高中改「9點半」上課　網兩派吵翻：大學還有早八

傳機組員檢疫延長至7天　陳時中：若無法落實管理「就我們來」

跨年夜又冷又下雨！這天起「低溫暴跌剩5度」　1000m高山有望降雪

出櫃是同志集體有感經驗！臺虎面試「打臉」惹議　同團點出2關鍵

酷斯拉遇天敵！四口之家一天獵上百隻綠鬣蜥　秘技：鬼滅彈弓

說好限200元！她花300玩交換禮物「到場傻眼」　朋友狂酸曝潛規則

紐籍機師害社區風險增高！陳時中：過了今天可以比較放心

媒合「品牌+名人」助力公益！　樂趣捐贈「粉色聖誕樹」童笑開懷

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

媽帶兒子趴趴走：已請假3天！她一聽氣炸「傳染力超強」：X你的

嘉義監理所「BMW貴族車牌」月底開搶！　僅22組...限48小時競標

連署通過！國高中改「9點半」上課　網兩派吵翻：大學還有早八

傳機組員檢疫延長至7天　陳時中：若無法落實管理「就我們來」

跨年夜又冷又下雨！這天起「低溫暴跌剩5度」　1000m高山有望降雪

出櫃是同志集體有感經驗！臺虎面試「打臉」惹議　同團點出2關鍵

酷斯拉遇天敵！四口之家一天獵上百隻綠鬣蜥　秘技：鬼滅彈弓

說好限200元！她花300玩交換禮物「到場傻眼」　朋友狂酸曝潛規則

紐籍機師害社區風險增高！陳時中：過了今天可以比較放心

媒合「品牌+名人」助力公益！　樂趣捐贈「粉色聖誕樹」童笑開懷

新北小學生超暖！連續5年努力存錢捐贈國際難民聖誕禮物

賞鳥驚見古金幣！幸運男田中挖出逾千枚...總價值破3000萬

先探／挖礦概念股群起飆漲

先探／大尋寶家　發掘轉投資黑馬

年末跑趴常見的3個「彩妝誤區」，畫錯變得超沒質感

邀15歲少女上摩鐵玩跳蛋...她回訊「喜歡」　26歲男友仍判有罪

媽帶兒子趴趴走：已請假3天！她一聽氣炸「傳染力超強」：X你的

BTS紅毯被Cue當場清唱！柾國突說「哥要30歲了」Jin瞪眼：幹嘛講

萊豬大戰》陳一新／國民黨無法「舔美」進萊豬　綠營基本盤受衝擊

嘉義監理所「BMW貴族車牌」月底開搶！　僅22組...限48小時競標

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

快訊／再增4例境外移入！

職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月

紐籍機師曾搭北捷　陳時中證實曝原因

尾牙中三獎「4.8kg黑抹布」！內行：市值3萬

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

詐騙來電「你刷了90萬」　他神回1句對方招了

境外移入+4　指揮中心最新說明

「急凍5度」　跨年夜15年來最冷

同志面試被打臉「出櫃不算冒險」　臺虎精釀道歉

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！母揭拍照真相

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

周杰倫聖誕收賓士千萬豪禮：真的誇張

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面