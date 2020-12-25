蘋果新專利！多帳戶登同一支iPhone　與小孩共享手機不怕被看光

▲iPhone 12。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉亭／綜合報導

蘋果近日被揭露，提交了一份專利申請，當中顯示公司正在開發，多個用戶可以登入同一支iPhone的功能，代表未來iPhone可能會支援多個用戶帳戶，可以滿足部分用戶需求。

綜合外媒報導，專利主要內容為「一個手機設備，可以使用多個訪問密碼以及多個加密金鑰，同時系統可以支援多個不同的用戶帳號」，希望安全地讓多個用戶同享一個iPhone或iPad，但不會透露個人隱私資訊。

目前的iPhone或iPad只支援一個用戶帳號，要進行帳號切換的手續相當繁瑣，還需要透過驗證，而這也讓一些小孩偷拿父母、家人手機來玩時，看到一些不必要的東西，或是進行破壞操作。

根據專利描述，這項新專利能夠在一個iOS設備上登錄多個 Apple ID，就能解決不少煩惱。蘋果正致力於在手機上進一步保護用戶登入憑證、Apple Pay 付款資料，讓不同帳號之間的私人資訊完全保密。

報導還表示，除了多帳號登錄功能，蘋果還將帶來一項名為 「隱藏在熟悉的密碼或者Face ID背後的安全措施」；蘋果更有可能在研發SEP安全晶片，是目前MacBook使用的T2晶片升級版本，有望在未來登場。