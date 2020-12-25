情色中山區「按摩舒壓」剝皮9名店曝　老司機：花上萬連奶都沒摸到

▲台北市中山區聲色場所林立，剝皮事件也時有所聞。示意圖非本文當事人。（圖／記者邱中岳攝）



網新中心／綜合報導

台北市中山區林森北路有許多八大場所，其中暗藏不少春色，也因見不得光，男客上門結果被小姐以各種手段拐取大量錢財的事件時有所聞，小姐以各種話術要求男客掏錢的行為，老司機們普稱「剝皮」，其中又以酒店跟舒壓按摩會館最為常見，其中老司機群組更流傳一份「林森北剝皮店名單」互相提醒。

《ETtoday新聞雲》曾報導「業者驚爆『酒店剝皮術SOP』 鎖定3條件...鋪哏海削火山孝子」，有八大行業業者表示，施展剝皮術前，要看客人是否符合3個條件，之後還需跟經紀、酒店幹部，甚至閨蜜完美搭配，上演一段心機大戲；不過也提醒道，要破解剝皮術，最簡單的方法就是「不動心」，而且付費交易也要留下證據，以免落入陷阱。

▲網路流傳一張台北剝皮名店名單。（圖／翻攝網路）

另一種最常出現剝皮事件的就是舒壓會館，這類場所抓住男客上門想要「嚐甜頭」的心理，以各種名義要求男客儲值，甚至暗示「想要有性交易就要先付出」，在老司機群組中就流傳著一份「台北剝皮名店」的名單，名單中洋洋灑灑列出9家舒壓會館名稱、地址。

名單中可以看到，這9家店大部分都在台北市中山區農安街、民生東路一段、林森北路、雙城街、錦州街、南京東路二段及長安東路一段，而老司機也直接表明「看到就躲遠一點，不然可能花了上萬連奶都沒摸到」