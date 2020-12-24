快訊／勞動基金弊案再爆雷　群益投信副總等3人遭約談

▲寶佳資產執行長唐楚烈涉嫌行賄官員動用勞動基金炒股案 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

寶佳資產公司利用勞動基金炒股案越滾越大，繼前寶佳資產執行長唐楚烈、前勞動部官員游乃文分涉行收賄遭收押後，台北地檢署已陸續查出復華投信、統一投信等代操基金的主管，涉嫌配合寶佳操縱遠百股票，24日檢察官再次指揮廉政署，針對另家代操業者、群益投信展開搜索，並約談群益投信資產管理部專業副總謝志英、林姓基金管理人、湯姓研究員等3人。

▲復華投信投資長邱明強是目前被收押的代操業者最高層級。（資料照／記者劉昌松攝）

攸關勞工權益的勞動基金炒股案，至今已有唐楚烈、游迺文、寶佳資產投資主管邱裕元、復華投信投資長邱明強、經理人劉建賢等5人被收押禁見，檢廉22日發動第4波搜索約談後，再向法院聲請羈押統一投信資深副總闕志昌、經理人郭士慶、孫民承、研究員俞建業，但被法官裁定250萬元到30萬元交保，北檢已對此提出抗告。

檢廉查出，寶佳資產唐楚烈和投資主管邱裕元，涉嫌從2019年5月起，就開始計畫炒作上市公司遠東百貨股價，但到了2020年7月間，持股出脫不如預期，決定透過邱的老朋友、當時在勞動部基金運用局擔任組長的游迺文，動用他負責的勞動基金進場，承接寶佳持有的遠百股票。

▲統一投信資深副總闕志昌被法院裁交保，檢察官正抗告要求羈押。（資料照／記者游宗樺攝）

為了配合操縱股價，就由寶佳出錢，游迺文找來多名代操勞動基金的投信主管，到財經大老板開設的「馥邑隱廚」大吃6萬元豪華餐，組成炒股聯盟，之後游在上班時，要求下屬以最少24.73元的相對高價買進遠百，游發現下屬買低了，一陣飆罵後，違反規定直接向代操業者下單，陸續買進數千張遠百股票，讓寶佳如願倒貨得利。

群益投信稍早發聲明表示，公司依法配合調查，基於偵查不公開之原則，不便對外回應。

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