大叔：去日本代辦僅4萬8！小鮮肉剖心揪10好友　下場：社會孤立

▲50歲大叔在交友網站認識25歲小鮮肉，2人成摯友常出遊，大叔提組團去日本，小鮮肉幫找10多位友人且付錢後，大叔捲款落跑。（圖／達志示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

一名50歲男子於交友網站結識25歲小鮮肉，2人成摯友。男子提議組團去日本玩，請小鮮肉多找些人，他可以幫忙代辦到日本關西、京都等地區的優惠遊玩。小鮮肉找了10多人、每人團費4萬8900元，男子收錢後，於出國前夕突然鬧失蹤，涉詐旅遊款近54萬元，小鮮肉火大報案，男子到案雖稱不是故意的，但又強調「錢已無法歸還」。台北地檢署22日依《詐欺罪》將他起訴。

去年間，50歲曾姓男子以假名「陳志偉」於交友網站認識25歲許姓小鮮肉，2人於網路上相談甚歡並且約出來吃飯聊天，更時常在台灣到處遊玩，並且由曾姓男子全數買單。

今年初，曾姓男子向小鮮肉提議2月1日到8日組團到日本關西旅遊，並且向他說「你去找多些人，我來負責幫他們代辦，這樣可獲得便宜優惠」。小鮮肉不疑有他找了10幾個好朋友一起加入，不料曾姓男子得手旅遊費53萬7900元後，人卻鬧失蹤，小鮮肉這才驚覺遭騙。

曾男到案宣稱並不是故意的但錢也還不出來了，檢方認為他完全沒有悔改之心，且不肯將犯罪所得繳出。偵結認定曾男利用網路交友稱可「旅遊代辦」詐取，行為惡劣，全案依詐欺罪嫌將他起訴。

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