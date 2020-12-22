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快訊／勞動基金淪炒股提款機　統一投信副總「刪訊息」4人全交保

▲▼勞動基金炒股案擴大　統一投信資深副總遭搜索！深夜移送複訊。（圖／記者游宗樺攝）

▲勞動基金炒股案擴大，檢方約談統一投信資深副總闕志昌後聲押4人。（圖／記者游宗樺攝）

記者羅志華／台北報導

勞動基金爆出前投資組長游迺文受招待後，指示代操投信接盤炒股人士倒貨，檢廉偵辦下，又查出有投信涉嫌介入炒股，於21日搜索統一投信後，聲押資深副總闕志昌、經理人郭士慶、孫民承，以及研究員俞建業，北院22日裁定聲押4人全部交保，其中統一投信資深副總闕志昌250萬元、經理人郭士慶80萬元、孫民承200萬元交保，都限制住居、出境、出海，研究員俞建業30萬元交保。

勞動基金弊案在檢廉偵查下，案情猶如提肉粽般「越抓越大串」，先是寶佳資產炒作遠東百貨股價後，涉嫌倒貨給勞動基金，當時寶佳主管邱裕元找上游迺文，還請他幫忙多介紹金融人士，強調擺宴款待「金額不是問題」，企圖組織炒股聯盟。

北檢於日前搜索約談後，聲押游迺文、寶佳資產執行長唐楚烈、投資主管邱裕元、復華投信投資長邱明強、經理人劉建賢獲准，22日再發動搜索，約談統一投信等人後，認為他們在被約談前，將重要訊息刪除有滅證嫌疑，聲請羈押，晚間法院裁定全部交保。

寶佳執行長唐楚烈於7月間，招待游迺文到北市「馥邑隱廚」吃大餐，游迺文吃飽喝足後，要求部屬接盤遠百股票遭拒，乾脆自己打給投信，指示買進數千張遠百股票，讓寶佳順利倒貨；檢方查出，游迺文另接觸多位代操勞動基金的投信人員，目前擴大偵辦中。

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