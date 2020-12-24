桃園深夜當街擄人！車主現身「全程裝傻」　警急衝嘉義救人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區文化二路23日深夜發生一起街頭擄人案！一名男子騎車經過該路段，孰料，卻遭一輛銀色轎車擋住去路，而車上3人一下車後，就將男子強押上車。警方獲報後立刻展開追查，並通知開車的莊姓車主到案，莊男僅稱當時是載3名越南籍友人到場，而3人將1名同鄉帶上車後，驅車南下，但對於細節不願多說，目前正由警方調查中。

▲桃園23日深夜發生當街擄人，現場遺留一輛腳踏車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有網友在臉書社團「桃園爆報」發文表示，剛剛深夜11點40分有一名男子在文化二路街頭騎單車，不料一輛銀色轎車突然停下，還走下3名男子，當場將人擄走。照片中可見，一輛腳踏車倒在路上，但完全不見其餘人影。

警方獲報後立刻展開追查，並通知開車的莊姓男子到案，莊男供稱，他當時載著3名越南籍友人到現場，而3人下車後將1名同鄉帶上車，再驅車南下嘉義，眾人在車內並無口角及暴力行為。

▲桃園當街擄人案，車主24日到案說明，但不願交代詳細案情，警方正積極調查中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

然而，當警方詢問其他細節，莊男均不願交代，僅說將人載到嘉義後，就自行北返，但警方調閱附近監視器發現，騎士是遭強行推入車內，目前已再次傳喚莊男到案說明，並已掌握部分移工身分，且也已派員南下追人，全案正積極偵辦中。

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