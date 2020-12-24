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守護台灣漁業資源 　林姿妙、江聰淵反對海上風電進駐北方三島海域

▲守護台灣重要漁業資源，宜蘭縣長林姿妙反對海上風電進駐北方三島海域。（圖／記者游芳男翻攝）

▲守護台灣重要漁業資源，宜蘭縣長林姿妙反對海上風電進駐北方三島海域。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

德商有意在台灣彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼等北方三島規劃海上風力發電場，宜蘭縣長林姿妙24日表示縣府會與漁會、漁民站在一起，表達反對立場；而宜蘭市長江聰淵認為北方三島海域素來是宜蘭漁民的傳統作業漁場，冒然開發風電，將造成漁業生態的衝擊，所以應中止開發案。

▲守護台灣重要漁業資源，宜蘭縣長林姿妙、宜蘭市長江聰淵反對海上風電進駐北方三島海域。（圖／宜蘭市公所提供）

▲守護台灣重要漁業資源，宜蘭縣長林姿妙、宜蘭市長江聰淵反對海上風電進駐北方三島海域。（圖／宜蘭市公所提供）

有關德商能源集團旗下的德威、德冠兩家興電公司，擬在新北、基隆外海開發三處風力發電案場，範圍廣達一千平方公里，將插滿520座巨型風機，且地點接近北台灣漁民重要漁場的北方三島海域，宜蘭縣長林姿妙表示，將在30日分別於蘇澳鎮、頭城鎮舉辦的環境影響說明書公開會議上表達反對意見。

林姿妙指出，北方三島是漁民重要漁場，有小管、飛魚卵、白帶魚…等豐富漁業資源，一旦開發案通過，將嚴重影響漁民生計，同時施工時漁船航行安全也是大問題，風機運作時的低頻噪音也將衝擊觀光遊憩活動，縣府會與地方漁會、漁民同一陣線，表達反對立場，同時要求中央機關必須審慎評估，絕不能犧牲漁民權益。

佈局參選下屆宜蘭縣長選舉的宜蘭市長江聰淵表示，北方三島海域素來是宜蘭漁民的傳統作業漁場，冒然開發風電，不僅將造成漁業生態的衝擊，也將使宜蘭漁民喪失傳統作業漁場，讓漁民如同失去獵場的獵人，他不只要為宜蘭漁民生計提出堅決的反對，更要呼籲風電業者考量北方三島海域豐富的海洋生態及船隻往來該海域之安全，應中止開發案。

江聰淵強調，台灣發展離岸風電有其必要與急迫性，但這不表示就要去犧牲漁民生計及海洋生態，尤其是東北角海岸包括北方三島在內，生態非常多樣，不僅有有黑潮、也有沿岸流，不只有大陸棚，也有珊瑚礁棲地，這樣無價的海域，實在經不起風電開發的擾動；因此，他呼籲，為了守護北方三島海域的漁場、船隻航行安全，及其底下豐富的海洋生態，風電開發商宜請另擇地規畫，打消在北方三島海域開發的念頭。

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