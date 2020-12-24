頭城跨水板橋兩側彩繪裝飾遭破壞！　承包商報警揪凶

▲頭城跨水板橋彩繪藝術裝飾漆面，疑遭人惡意破壞（紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭頭城鎮下埔地區40甲休閒區的跨水板橋兩側新設立的彩繪藝術裝飾，23日上午被發現疑似遭到惡意破壞，漆面處處被刮損，承包商報警抓人。

頭城鎮公所表示，為強化並提升頭城整體觀光、休閒、遊憩的資源和品質、帶動地方繁榮、促進產業發展，陸續完成鎮內多處景區的施作和改善。其中下埔地區40甲休閒區，除持續執行植栽、道路舖設、維修外，也增設25盞的景觀燈，以強化夜間照明和安全性。9月起再陸續進行多項的改善工程，增加公共設施暨綠、美化裝置，預計2021年1月下旬竣工，將亮麗的成果呈現給全國的鄉親、好朋友。



然而，就在工程即將完工之時，23日上午，竟然發現跨水板橋兩側新設立的彩繪藝術裝飾，疑似遭到人為蓄意破壞刮損漆面，承包商已報警抓人。

公所員工表示，在日前曾經接獲民眾的電話反映，特別針對破壞的點，所採用的材質及相關品項，嚴厲提出反問及質疑，此兩者之間是否有關連性，將視偵查的需要，提供警方參考。

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