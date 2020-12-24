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提醒「戴口罩」被奧客投訴管過頭！國光客運讚司機：盡責要表揚

▲國光客運指出，在車上盡量不要飲食。（圖／國光客運）

▲國光客運指出，在車上盡量不要飲食。（圖／國光客運）

記者李宜秦／台北報導

我國本土零確診紀錄破功，因應年底節慶活動較多，國光客運表示，曾有司機因提醒旅客戴口罩而被檢舉，但調閱錄音紀錄後，確定司機僅是按照規定辦理，不僅不會懲處，反而會予以敘獎，國光提醒，通勤族習慣在車上吃早餐，但為防疫最好不要在車上飲食，若非要飲食，務必維持適當社交距離。

國光客運表示，根據中央流行疫情指揮中心與交通部規定，客運車上在維持社交距離時開放飲食，社交距離認定除保持室內1.5公尺外，如鄰座無旅客或周遭旅客有戴口罩皆在容許範圍。

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國光客運指出，第一線駕駛同仁在上路前都會廣播說明，只是乘客反應不盡相同，尤其是尖峰上班時間通勤路線，部分乘客習慣在車上吃早餐，因此抱怨駕駛執行過嚴，相對也有乘客陳情要求嚴格禁止車上飲食，國光客運表示已加強宣導，提醒乘客配合防疫規定。

國光客運基隆站日前接獲投訴，1802線基隆三重班車阮姓駕駛廣播提醒民眾全程戴口罩，盡量不要飲食，質疑管過頭。就在同時，基隆站也有另一則投訴指出，隔壁座乘客大吃早餐，駕駛員都不制止。

▲▼國光客運。（圖／國光客運提供）

▲國光客運司機因提醒旅客戴口罩被投訴管太多。（圖／國光客運提供）

國光客運表示，調閱錄音紀錄後，阮姓駕駛廣播內容皆遵照主管機關指示辦理，態度和緩且語氣委婉，不僅不會懲處，反過來決定敘獎表揚。國光客運重申，隔鄰座位乘客若有戴上口罩，民眾應該盡快飲食完畢後，恢復戴口罩，保護自己健康也尊重其他旅客。

國光客運表示，每部車輛每天出車前都會按照SOP作業流程清潔消毒，包括門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，以75%稀釋酒精擦拭清潔，空調出風口、椅墊與頭枕巾等地方，則以75%稀釋酒精噴霧消毒，最後再以稀釋漂白水擦拭車廂地板與車窗。

國光客運也引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，全面深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統，配合上車前量體溫，全程戴口罩，務求提供民眾安全健康旅運服務。

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