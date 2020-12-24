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問路、指路為街友重建自信　「城市導引員」成北市最暖觀光亮點

▲▼任職城市導引員為街友重建自信（圖／翻攝自影片）

▲原為街友的「城市導引員」為過路民眾指引各景點方向，也找到自己人生新方向。（圖／翻攝自影片下同）

生活中心／綜合報導

近年來在萬華龍山寺、台北車站一帶，出現一群身穿乾淨制服、手舉著指示牌，為過路民眾指引各景點方向的「城市導引員」，而這些靜靜在原地等候路人向前詢問的城市導引員，其實是由一群遭逢變故而跌出社會體制的街友們所組成，近期透過網路影片，民眾才終於有機會進一步認識這項由臺北市勞動局開先河的創新勞工社福政策，不僅成為促進城市觀光發展的溫暖新亮點，也希望讓城市導引員不僅為民眾指引方向，更將自己導回人生的軌道。

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▲▼任職城市導引員為街友重建自信（圖／翻攝自影片）

▲臺北市勞動局長陳信瑜樂見街友透過城市導引員計畫重啟工作意願。

臺北市勞動局長陳信瑜表示，城市導引員是臺北市首創也是全台唯一服務，希望讓街友可以盡快回到所謂的正常社會裡，這項職務的最終目標是讓他們穩定就業，而整個計畫最大的難處就是要找到有意願的街友來參與，透過街友就業服務員的愛心及耐心，多次走入街友的生活圈才能取得信任並說服他們加入，讓這群以城市為家的街友們透過城市導引員的工作有機會重獲新生。

▲▼任職城市導引員為街友重建自信（圖／翻攝自影片）

▲城市引導員阿呆曾是學有專精的資深設計師。

若能在家中享受溫暖的天倫之樂，誰會願意孤獨的在街頭餐風露宿？其實每一位街友背後都有一段不為人知的故事，像是影片中一位城市引導員阿呆，過去是資歷30年的產品設計師，因中高齡失業又逢家中變故而流落街頭，過程中不慎被偷走僅存的隨身行李及過去儲存資料的筆電，人生備受打擊，他說：「正當覺得無所適從的時候，剛好碰到招募城市導引員的活動，透過站在捷運站出口舉牌、為民眾指路，慢慢重建與人對話的自信，找回人生方向。」他分享，曾有人問他站在這裡做什麼，他回：「你走嘸知路，我幫你報路」，後來覺得很像在影射自己曾經找不到路，透過這份工作也想看看是否有能再往前的動力。

▲▼任職城市導引員為街友重建自信（圖／翻攝自影片）

▲城市導引員小如因離婚被迫流落街頭，如今有穩定收入希望可以再創美好的未來。

另一名城市導引員小如，過去長期在美國生活，直到結婚後才搬回台灣，後來離婚、又花光了身上的積蓄，只好露宿街頭，她曾經為了討生活加入陣頭、去殯儀館工作或在街頭舉牌，直到加入城市導引員計畫，她才有了微薄但穩定的收入可以支付生活所需，加上可以服務民眾與人互動，受到民眾的鼓勵與肯定，慢慢重建自信心，如今小孩知道她的工作也很鼓勵她，小如說：「以前露宿街頭各方面都比較悲觀，現在有工作、收入改善生活，就會期待可以有一個美好的未來。」

臺北市就業服務處街友就業服務督導王椗煌指出，目前城市導引員經過一些訓練後，分別在台北車站及龍山寺捷運站兩處服務。「一開始會擔心他們會忘記自己有班，後來發現其實這個工作好像對他們來講有一些自我的提升，所以他們會願意很早就來換好衣服，把自己弄得很乾淨，準時去上班。」也因此讓街友們從原先對自己的人生毫無方向，透過這個短期銜接的工作，開始主動希望尋找更好的工作職缺，臉上也漸漸出現笑容，重新對自己的未來有一些目標和方向。

▲▼任職城市導引員為街友重建自信（圖／翻攝自影片）

▲城市導引員只是一個開始，希望可以慢慢為街友重建自信進而重返社會。

勞動局長陳信瑜表示，目前已有多為導引員的收入達一定程度，努力讓自己「脫街」回歸正常職場，從第一年(2019年8月)推動只有4位，但今年已有23位，這些正向改善有帶來一些示範效果，不論是傳產勞動淘汰而成為街友或者學有專精卻陷人生困境者，只要願意將城市導引員當作第一步，就有機會喚醒他們慢慢增加多份兼職的意願甚至重回職場，最終希望可以再導回企業徵才工作裡，幫助街友可以完全脫街，也希望民眾可以給予他們鼓勵與肯定，讓他們有信心慢慢回歸社會，朝安穩、正向的人生方向努力。

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