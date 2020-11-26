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每天幫81歲拾荒翁留熱飯菜　餐廳老闆娘看監視器「雪地背影」淚崩

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拾荒老人為留飯餐廳剷積雪。（圖／翻攝自看看新聞秒拍）

▲李女每日都會幫老人留飯菜。（圖／翻攝自看看新聞秒拍，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

在黑龍江省雞西市經營餐廳的李姓婦人發現街上有一名拾荒老人，出於好心，她每日都會留些飯菜請老人吃，沒想到近日檢查監視器畫面時，發現老人一大早就忍著寒風跑來幫忙剷除積雪，讓她又感動又心疼，一度忍不住落淚。

根據《看看新聞》報導，李女表示，因為家中是開餐廳的，某次發現街上有一位81歲的老人常常撿拾空瓶、紙盒，於是每日都會留下一些熱呼呼的飯菜免費招待，問他要不要趁著店裡人潮少時進去用餐，也總是被以「怕添麻煩、我不夠衛生」等理由婉拒。

拾荒老人為留飯餐廳剷積雪。（圖／翻攝自看看新聞秒拍）

▲老人覺得自己身上髒，婉拒進入店裡用裡。

更讓李女心疼的是，近日當地下起大雪，街道上都積了一層白雪，20日一早她看了一下監視器，發現老人忍著寒風在店門口幫忙剷除積雪，「當時感覺挺感動，也挺難受的，眼淚在眼睛裡打轉」。

相關消息在網路上傳開，大多數網友也被李女和老人的情誼感動，紛紛留言祝福，「好人有好報」、「祝好人一生平安」、「別說老闆娘了，我也是淚水在眼眶裡打轉」。也有網友暖心提醒，老人如果還有親屬，希望可以趕快把他接回去安頓，否則進入冬天之後，日子會更難熬。

▼老人幫忙剷雪的背影。

拾荒老人為留飯餐廳剷積雪。（圖／翻攝自看看新聞秒拍）

►點此看「拾荒老人為留飯餐廳剷積雪」的完整影片。

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