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才剛去中執會！何志偉自爆「頭暈、喉嚨腫」：已赴醫院病毒篩檢

▲▼何志偉曝自己去醫院做病毒篩檢。（圖／取自何志偉臉書）

▲何志偉曝自己去醫院做病毒篩檢。（圖／取自何志偉臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨立委何志偉甫參加完中執會，與總統蔡英文同場開會。但他23日突然向大家致歉表示，現在人在醫院，有頭暈、喉嚨腫脹症狀很不舒服，自覺應該趕快就診，並赴醫院做病毒的篩檢，希望是陰性的、只是普通感冒。

何志偉23日下午突然在臉書po出自拍照，背景是在台北市立聯合醫院陽明院區的發燒篩檢站，照片中他口罩掛單邊，整張臉露出。只見他貼文寫下，跟大家抱歉，自己現在人在醫院，後續所有的行程都取消了。因為覺得有點頭暈，喉嚨有點腫腫的，很不舒服，也許是最近太忙碌，晚上經常熬夜導致的，也許是別的原因，總之自己覺得應該趕快就診。

他表示，會立刻在醫院做病毒的篩檢，也會盡可能的自我管理避免接觸他人。希望篩檢是陰性的，不要拖累其他人。最後，向所有的醫護和防疫人員致敬，你們辛苦了，也希望自己只是普通感冒。

據了解，何志偉在臉書發文前，先出席了民進黨的中執會，今天會議的與會名單，黨務主管部分，包括總統兼民進黨主席蔡英文、秘書長林錫耀、副秘書長林鶴明、林飛帆等；黨團三長柯建銘、莊瑞雄、鄭運鵬與中執委陳茂松、黃世杰與梁文傑等人。

其中，坐在何志偉兩邊的人是中執委陳茂松、中常委王定宇，坐正對面的是媒創中心主任王柏鈞。

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