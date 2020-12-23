水晶餃前世是麻糬！他曝「演化圖」分兩類　7千網朝聖：餃子族譜

▲水晶餃演化圖。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者施怡妏／綜合報導

漫畫家葉明軒昨（22）日發出一則貼文，認為水晶餃可能是草仔粿所改良演化而來的食物，意外引起許多網友討論，隨後他又發出一篇文，用生物學的角度詳細解釋演化的過程，一切都是從「麻糬」演變而來的，還分出水生類以及陸生類，貼文一出後引發許多網友討論，甚至還有人指出「所以珍珠芋圓應該算兩棲？」

漫畫家葉明軒在個人臉書貼出一張「水晶餃演化過程」的圖片，一切要從距今約1億5000萬年前的軟體生命「麻糬」開始說起，原生種的麻糬幾萬年來幾乎沒有太大的變化，只有「分為有餡與無餡兩種類」的進化方向，另一派則演變為「紅龜粿跟草仔粿」，外表雖然還是濕潤的外皮，但已經可以在「陸地上」生活。

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▲包餡湯圓。（示意圖／記者蕭筠攝）

他指出，有餡屬的種類較多，有的維持原本麻糬的Ｑ軟外皮，但也有外皮的種類變得更多樣性的，例如水餃、湯餃類，甚至為了適應水生環境而讓外皮變薄的餛飩類。然而，陸生種類則朝著「適應乾燥氣候的蓬鬆外皮」方向進化，例如肉包或叉燒包（也有反過來放棄內餡的饅頭），「但無論陸生或水生，麻糬種都是需要高溫濕潤的環境比較有利於生存」。

在演化史的最高等的物種則是「水晶餃」，是由肉圓與水餃交配混種而生，「為了抵禦人類的捕食，他們演化成特殊的口感以及更油膩的肉餡，讓部分人類選擇放棄食用」。他還補充，原生麻糬類也有能適應乾燥環境的，例如花生粉麻糬就非常適合在沙漠地區生長。

貼文一出後，引起許多網友爆笑討論，「我主張共同祖先應該是太白粉」、「合理懷疑，紅油炒手是被肉圓基因汙染到的水餃」、「宜蘭人都叫這個東西為『貓耳仔』（niau-ni-á）」、「粉圓大概也是兩棲類」、「蝦餃算嗎？也是用半透明的皮包的」、「想知道大福能否列進祖譜」。

▼葉明軒用生物學的角度，解釋「水晶餃」演化過程。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）