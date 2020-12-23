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他列3點批「跨年若停辦」損失怎負責？遭洗版轟爆：別井底之蛙好嗎

▲▼捷運世貿站湧入跨年人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲往年跨年夜捷運站人潮。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃可昀／綜合報導

中央宣布跨年活動全照常舉行，各地方也提高警覺遵守防疫規範，盡可能將感染風險降到最低，但不少人仍傾向「全面停辦」。一名網友發表不同看法，他認為停辦造成的損失難以計算，學校也算是群聚場所，但也沒有因此就停課，「就算沒跨年夜店酒店那些還是傳到爆啦！」

原PO在PTT表示，支持跨年活動停辦的人忽略了3點考量：1、停辦的損失。請藝人費用、飯店訂單、攤商生意等等，「好在這些人不是PTT鄉民的親人，才會喊得那麼理所當然。」2、學校也算是群聚。學生不一定會全天戴口罩、維持社交距離，即便校方加強宣導也很難全面改善，依照跨年停辦的邏輯，「怎麼不改成線上教學？」3、喊停的人哪個人出事前會去現場的啊？會喊停辦的人原本就沒有跨年打算，那麼即便過完年增加了確診例，也是患者要自己承擔的後果，就算沒跨年，夜店、酒店等場所照樣人擠人。

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▲▼寒流 冷氣團 低溫 冬衣 口罩 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲參與跨年活動的人要嚴記防疫工作。（示意圖／記者屠惠剛攝）

這篇文幾乎引來一面倒的批評聲浪，多數人認為原PO視野太狹隘，只看到眼下的賺錢商機，忽略病情擴散的後果，萬一真的爆發社區感染沒人逃得掉，全國人民都會暴露在風險之下。

網友回應，「沒有一定該停，但『確診也是他們的事』的說法太無知，當確診者越多，你就算兩點一線也會有更高風險」、「酒駕跟違規也這樣想，反正沒撞到沒死人就可以製造公共危險？」、「確診是大家的事，不然你以為別人在怕什麼？到時候爆發就在那邊怪政府無作為」、「國外很多都是封城欸..別井底之蛙好嗎」、「等擴散封城損失更大，目前虧的就當停損。」

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