「樓梯一份30元」看呆北部人！真面目曝光超好吃　釣出滷味攤密語

▲原PO在路上看到小吃攤賣樓梯。（圖／翻攝自新·路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

「老闆我要一份樓梯！」一名男網友22日看到小吃攤掛出一塊「樓梯一份30（元）」的價目表，忍不住拍下照片傳到《新·路上觀察學院》，讓不少人一頭霧水「樓梯本人長怎樣」、「囧～樓梯到底為何物？」就有南部人笑解答「高雄人才懂的美食」、「南部才有的菜名，東山鴨頭必點」，話題引發熱論。

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▲「樓梯」讓不少人一頭霧水。（圖／翻攝自新·路上觀察學院）

這位網友貼出照片，就有人曝光「樓梯」的真面目，「類似蘭花干，但不是蘭花干」、「蘭花干是要有油炸過的膨膨的才是，樓梯沒有油炸」、「包裝還會印 （樓梯）」、「樓梯怎麼了？東山鴨頭樓梯超好吃」、「很多滷味攤都有樓梯」、「樓梯是蘭花干的一種、扁平細長條狀」、「去買東山鴨頭時，說要樓梯，吃到就知道那是什麼！#好吃。」

▲樓梯是類似蘭花干的豆製品。（圖／翻攝自新·路上觀察學院）

還有台南網友發起調查「蘭花干會講成樓梯的地區有哪些？」說他個人沒聽過，留言沒看過的則包括台北、新竹、台中、彰化、宜蘭人等等。而有聽過的話，最多是高雄人，「這裡高雄，叫樓梯沒錯，我到很老才知道那個東西叫蘭花干不叫樓梯」、「你是不是沒來過高雄？」

另外，也有網友留言更多食材奇妙的叫法，「只有我覺得樓梯很普嗎@@？是不是也有人不知道口香糖」、「口香糖是雞胗後面那條腱帶」、「那你知道什麼是天梯嗎」、「豬牙齦是天梯，口香糖是鴨腱頭」、「喔喔喔喔路上知識家，我知道天梯。」