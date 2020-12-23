　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

在家也能享受日式居酒屋！拉麵道+超商小點打造專屬美味　今晚想吃什麼自己配

▲▼ 拉麵道，授權提供 。

▲利用拉麵道跟超商小點，就可以輕鬆搭配出屬於自己的「日式居酒屋」套餐。（圖／ig @wei3h授權提供）

消費中心／綜合報導

最近天氣又濕又冷，下班回家後就想要喝上一碗熱湯、搭配簡單料理，裹著棉被躺在沙發上追劇度過奢侈的夜晚。每當看著劇裡面的異國風情，想到不能飛出去的沮喪，就想要藉由美食排解掉所有煩悶、沈浸在「異國氛圍」中。這時候只要打開拉麵道，加入粉包與醬包、加入熱水等待三分鐘，濃郁湯頭+Q彈麵條立馬就能端上桌，享受濃厚日本味帶來的溫暖。

拉麵道以追求日式極致拉麵風味聞名，以濃郁湯頭、Ｑ彈麵條受到消費者青睞。不管是以黃金比例調成濃厚湯頭的日式豚骨口味，或是採用老鋪的白味噌增添湯頭韻味層次的日式味噌口味，濃郁的湯頭在天氣冷時候，一入喉彷彿被溫暖懷抱，再配上Q彈麵條讓人只會想要大喊：「好幸福啊！」。

除了單吃拉麵道就很幸福，如果想要享受更濃厚的「日本味」時該怎麼辦？有許多網紅就利用巷口就能買到的超商小點，營造出滿滿「日式居酒屋」氣氛。像是IG網紅33就到超商買了三角飯糰、烤肉串，再把啤酒倒入透明玻璃杯中，簡單擺盤後拿起拉麵道，大喊一聲「いただきます（我要開動了！）」，就如同到居酒屋一樣澎湃，還能依照自己喜愛選擇小點。

▼在超商就能買到的拉麵道、小點，搭配起來就是美味滿滿的一餐。（圖／IG ᴬᴸᴸᴱᵞ ᵂᴬᴺᴳ 王雅雯授權提供）

▲▼ 拉麵道，授權提供 。

網紅ALLEY WANG也說，自己在不想出門的假日，只要利用櫥櫃裡的拉麵道、早就準備好的超商小點，就可以輕鬆打造出「日式拉麵套餐」，自己最喜歡拉麵道的味噌口味，Q彈麵條、海帶芽增加口感層次，再加上充滿柴魚香氣的湯頭，在冷冷的天氣中喝起來非常溫暖。再把從超商買來的溏心蛋放進拉麵道，豐富的配料讓味蕾大大滿足，最後再吃上一份烤布丁，既能享受到濃厚的和風味，又不需要花費時間準備，對日本的想望即刻獲得療癒。

除了搭配超商小點外，因為拉麵道湯頭濃郁，許多人在吃完麵條後也會再配上米飯，將湯汁牢牢吸住後變成氣味撲鼻的「湯泡飯」；或是買份鍋貼、雞塊配上啤酒，只要放進微波爐、倒入熱水，各種日式套餐任你拼湊、立即完成，還在想今天要吃什麼嗎？就到超商尋寶，組合專屬自己的美味吧。

#本文與拉麵道合作

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

ET快訊
快訊／黎智英獲准保釋 因涉詐欺、危害國家安全遭羈押
獨／紐機師自述疫調不實！消失1hr接觸者恐持續擴大
謝忻還原「路邊車吻阿翔原因」　鬆口曝目前關係
長榮紐機師管理疏失　指揮中心：本周開罰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

在家也能享受日式居酒屋！拉麵道+超商小點打造專屬美味　今晚想吃什麼自己配

染疫機師曾逛好市多！南崁店即起「暫停試吃、桌椅減半」

咖啡全品項「第2杯半價」！小7聖誕限時優惠　2款熱飲買5送5超暖

0本土案例破功！電商再現口罩搶購潮　不到一天買氣激增2倍

就是明天！頂呱呱「1斤雞」快閃回歸　69折爽吃、每人限購2份

橘色閃電好潮！全火鍋最新「黑色閃電」口罩亮相　限店、限量開賣

皮卡丘、卡比獸Q爆！「寶可夢、KAKAO FRIENDS」口罩來了　只有3萬盒

麥香2021！只想放個閃　不小心就衝破ETtoday首頁啦！

外匯新手入門從外幣優利定存開始　搭配好用服務助攻最佳投資時機

徐耀昌首度登東森農場王令麟相挺回饋　外銷等級巨峰葡萄熱賣近5000公斤

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

花蓮男童未消毒挖冰「整櫃報廢」　父母耍賴不道歉！店家慘賠3000

紐籍機師害本土零病例破功　長榮航空：違規屬實將免職

張韶涵大陸商演「癱瘓交通」！　唱一半遭工作人員趕下台離場

高雄2屁孩「脫褲尿灑家樂福」！毀損14包泡麵...警：將依2罪偵辦

染疫機師狂咳「沒戴口罩」難開罰！　陳時中揭關鍵原因：規定寫明了

在家也能享受日式居酒屋！拉麵道+超商小點打造專屬美味　今晚想吃什麼自己配

染疫機師曾逛好市多！南崁店即起「暫停試吃、桌椅減半」

咖啡全品項「第2杯半價」！小7聖誕限時優惠　2款熱飲買5送5超暖

0本土案例破功！電商再現口罩搶購潮　不到一天買氣激增2倍

就是明天！頂呱呱「1斤雞」快閃回歸　69折爽吃、每人限購2份

橘色閃電好潮！全火鍋最新「黑色閃電」口罩亮相　限店、限量開賣

皮卡丘、卡比獸Q爆！「寶可夢、KAKAO FRIENDS」口罩來了　只有3萬盒

麥香2021！只想放個閃　不小心就衝破ETtoday首頁啦！

外匯新手入門從外幣優利定存開始　搭配好用服務助攻最佳投資時機

徐耀昌首度登東森農場王令麟相挺回饋　外銷等級巨峰葡萄熱賣近5000公斤

王婉諭批「社安網2.0」缺乏溝通基礎　政院勿一意孤行重導覆轍

快訊／黎智英獲准保釋 因涉詐欺、危害國家安全遭羈押

春節親友不斷聯　中華電信祭國際電話過年優惠

案771接觸者170人皆為廣達集團員工　主要足跡：步行上班、公司活動

防疫大作戰大家來比「曬」　生科競賽培育未來能力

失憶兒迷失苗栗街頭！老父衝警局求助　大隊人馬涵洞旁尋獲

張鈞甯黑裙胸前「開出一長條」！　下秒風格大變秀傲人螞蟻腰

高檔火鍋店訂餐「你們先做」卻放鳥　店員哭：活體3kg巨龍丟廚餘

蹲了30多年剛出來…基隆男跟老婆一起被逮！哀號：才準備槍要火拚

更新／紐西蘭機師「新足跡外洩」　莫凡彼、兄弟飯店、台鐵回應了

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

消費熱門新聞

美式賣場尿布12/25連10天瘋折扣

寶可夢、KAKAO FRIENDS口罩來了

就是明天！頂呱呱「1斤雞」快閃回歸

染疫機師曾逛南崁店！好市多急消毒回應

2學生賣場尿尿未親自道歉⋯家樂福確定提告

全火鍋最新「黑色閃電」口罩亮相　

本土案例現蹤　SOGO提早關店消毒

中衛「星空雪花」再度限定開賣

只賣2個月！麥當勞蕈菇滿福系列來了

Pinkoi再推6新色！跨年限定口罩亮相

咖啡第2杯半價！小7聖誕限時優惠

電商再現口罩搶購潮　不到一天買氣激增2倍

外匯新手入門從外幣優利定存開始

徐耀昌首登東森農場　巨峰葡萄熱賣近5千公斤

更多熱門

相關新聞

2屁孩尿灑家樂福！警：將依2罪偵辦

2屁孩尿灑家樂福！警：將依2罪偵辦

高雄市2名身穿白色帽T男子日前前往家樂福賣場，竟在貨架旁隨地便溺，見地上淌出一大灘黃色尿液，2人還開心拉起褲子，嘻笑打鬧著離開。畫面經網友PO上Dcard後立即引起討論，家樂福業者昨（21日）也向警方報案；警方今表示，男子便溺造成業者14包泡麵汙損，目前已經掌握2人身分，將循線傳喚到案說明，後續將依毀損罪、社會秩序維護法偵辦。

泡麵這樣煮最完美！「3神級組合」老饕一試愛上：像在吃大餐

泡麵這樣煮最完美！「3神級組合」老饕一試愛上：像在吃大餐

喵想撈泡麵！媽阻：大便手不要來

喵想撈泡麵！媽阻：大便手不要來

吃一碗就爆鈉！20款泡麵「驚人熱量」曝光　網一看秒傻

吃一碗就爆鈉！20款泡麵「驚人熱量」曝光　網一看秒傻

吃完超幸福！老饕推爆1款泡麵：價格公道

吃完超幸福！老饕推爆1款泡麵：價格公道

關鍵字：

統一拉麵道拉麵道日式居酒屋泡麵

讀者迴響

熱門新聞

案771密切接觸27人「部分有症狀」！二採下午出爐

客人苦等1小時…嘉義鬆餅店酸「別演內心戲」

紐西蘭籍機師3天足跡曝光

廣達集團女員工被起底！發病後趴趴走8天

綠帽男揭「密切往來5天」秘辛...鄉民幫QQ

雞排妹PO下半身脫光照：18歲時做壞了！

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

廣達妹火辣照瘋傳　超正本尊是她

13歲國中妹一見鍾情27歲老師！苦戀7年結婚了

他逛好市多10天後有症狀！醫：若被確診，機師對不起全台灣

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

小三床上功夫了得！人夫爽到砸錢贈房

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

信與「交往17年女友」分手　經紀人證實了

快訊／「廣達妹」資訊瘋傳！財經正妹曝「真實關係」

更多

最夯影音

更多
9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光
環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面