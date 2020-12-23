在家也能享受日式居酒屋！拉麵道+超商小點打造專屬美味　今晚想吃什麼自己配

▲利用拉麵道跟超商小點，就可以輕鬆搭配出屬於自己的「日式居酒屋」套餐。（圖／ig @wei3h授權提供）

消費中心／綜合報導

最近天氣又濕又冷，下班回家後就想要喝上一碗熱湯、搭配簡單料理，裹著棉被躺在沙發上追劇度過奢侈的夜晚。每當看著劇裡面的異國風情，想到不能飛出去的沮喪，就想要藉由美食排解掉所有煩悶、沈浸在「異國氛圍」中。這時候只要打開拉麵道，加入粉包與醬包、加入熱水等待三分鐘，濃郁湯頭+Q彈麵條立馬就能端上桌，享受濃厚日本味帶來的溫暖。

拉麵道以追求日式極致拉麵風味聞名，以濃郁湯頭、Ｑ彈麵條受到消費者青睞。不管是以黃金比例調成濃厚湯頭的日式豚骨口味，或是採用老鋪的白味噌增添湯頭韻味層次的日式味噌口味，濃郁的湯頭在天氣冷時候，一入喉彷彿被溫暖懷抱，再配上Q彈麵條讓人只會想要大喊：「好幸福啊！」。

除了單吃拉麵道就很幸福，如果想要享受更濃厚的「日本味」時該怎麼辦？有許多網紅就利用巷口就能買到的超商小點，營造出滿滿「日式居酒屋」氣氛。像是IG網紅33就到超商買了三角飯糰、烤肉串，再把啤酒倒入透明玻璃杯中，簡單擺盤後拿起拉麵道，大喊一聲「いただきます（我要開動了！）」，就如同到居酒屋一樣澎湃，還能依照自己喜愛選擇小點。

▼在超商就能買到的拉麵道、小點，搭配起來就是美味滿滿的一餐。（圖／IG ᴬᴸᴸᴱᵞ ᵂᴬᴺᴳ 王雅雯授權提供）

網紅ALLEY WANG也說，自己在不想出門的假日，只要利用櫥櫃裡的拉麵道、早就準備好的超商小點，就可以輕鬆打造出「日式拉麵套餐」，自己最喜歡拉麵道的味噌口味，Q彈麵條、海帶芽增加口感層次，再加上充滿柴魚香氣的湯頭，在冷冷的天氣中喝起來非常溫暖。再把從超商買來的溏心蛋放進拉麵道，豐富的配料讓味蕾大大滿足，最後再吃上一份烤布丁，既能享受到濃厚的和風味，又不需要花費時間準備，對日本的想望即刻獲得療癒。

除了搭配超商小點外，因為拉麵道湯頭濃郁，許多人在吃完麵條後也會再配上米飯，將湯汁牢牢吸住後變成氣味撲鼻的「湯泡飯」；或是買份鍋貼、雞塊配上啤酒，只要放進微波爐、倒入熱水，各種日式套餐任你拼湊、立即完成，還在想今天要吃什麼嗎？就到超商尋寶，組合專屬自己的美味吧。

#本文與拉麵道合作

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