　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國際獅子會捐贈屏縣勤務車　消防局長許美雪：多功能運用助安檢

▲國際獅子會300-D2區致贈屏東縣政府消防局第3大隊勤務車 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲國際獅子會300-D2區致贈屏東縣政府消防局第3大隊勤務車 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局於今（22）日下午14時30分在第三大隊舉行消防勤務車捐贈典禮，由國際獅子會300-D2區總監陳文榮先生代表致贈，並由消防局許美雪局長代表受贈，國際獅子會300-D2區獅友、消防、義消、地方人士觀禮，場面隆重。

▲國際獅子會300-D2區致贈屏東縣政府消防局第3大隊勤務車 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼國際獅子會捐贈消防局第3大隊勤務車。

▲國際獅子會300-D2區致贈屏東縣政府消防局第3大隊勤務車 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

這次捐贈的消防勤務車(中華ZINGER 2378CC二輪傳動小客貨車)，將作為第三大隊同仁平時從事建築物消防安全設備檢查的車輛；而一旦遇有災害發生時亦可作為載運人員、物資及後勤補給之用，對於執行消防安全檢查勤務幫助甚大，也可支援災害搶救的後勤工作。

局長許美雪表示，非常感謝國際獅子會300-D2區總監陳文榮、鳳友會會長劉啟芳與鳳友會周姿廷、東隆會會長蘇博文與東隆會沈紋如與許仁榮暨全體獅友的善行義舉，捐贈該勤務車，更期盼這次的捐贈能發揮拋磚引玉，號召更多的民間企業、宗教團體加入善舉，為縣民的生命、安全及財產盡一份心力。

她並要求第三大隊要善加運用這台車輛在平時的消防安全設備檢查與災害事件的救災工作領域上，以發揮其最大的效能。

▲Her今天推出「PinkLady裸絲無痕蕾絲性感內褲」10件組，市價990元，特價549元

ET快訊
快訊／高雄死亡車禍！女騎士遭聯結車擦撞　爆頭慘死
求重罰紐籍機師！卡神「收長榮基層訊息」怒炸：不開除就拒搭
快訊／跨年辦不辦？　陳時中今晚將二度召開記者會
紐籍機師「只在臉書戴口罩」！染疫後不戴狂咳　害0本土破功
阿妹台東跨年照辦　但不得進入海濱公園演唱會現場
2021會更慘？他曝史上「辛丑年大災難」　預言明年3關鍵
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東首見無人機考試！鹿鳴考場17考生開心：不必再跑外縣市應試

國際獅子會捐贈屏縣勤務車　消防局長許美雪：多功能運用助安檢

聖誕送祝福　台南永康就業中心提供813職缺

海委會公布：2020驅越界陸船5554艘＋緝毒7462kg＋扣口罩58萬片

電動車在花東不再難行！花蓮將廣設充電站　各景點優先設電椿

花蓮聖天宮連3年認養路燈　愛心點亮宮廟週邊5條街

花蓮聖誕很歐洲！耶誕城老外遠從台北來設攤　聖誕夜掀最高潮

再現本土病例　雲林縣加強監督防疫但大型活動照常舉行

抓不怕？！　 性喜變裝的內衣大盜再度竊取女性內衣褲被逮

微醺農場獲創業歸故里競賽冠軍　33歲返鄉青農黃衍勳：為四代同堂

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長招魂4、50次沒回應！ 哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡…家屬悲喊：剛回頭就被撞

台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

台東首見無人機考試！鹿鳴考場17考生開心：不必再跑外縣市應試

國際獅子會捐贈屏縣勤務車　消防局長許美雪：多功能運用助安檢

聖誕送祝福　台南永康就業中心提供813職缺

海委會公布：2020驅越界陸船5554艘＋緝毒7462kg＋扣口罩58萬片

電動車在花東不再難行！花蓮將廣設充電站　各景點優先設電椿

花蓮聖天宮連3年認養路燈　愛心點亮宮廟週邊5條街

花蓮聖誕很歐洲！耶誕城老外遠從台北來設攤　聖誕夜掀最高潮

再現本土病例　雲林縣加強監督防疫但大型活動照常舉行

抓不怕？！　 性喜變裝的內衣大盜再度竊取女性內衣褲被逮

微醺農場獲創業歸故里競賽冠軍　33歲返鄉青農黃衍勳：為四代同堂

染疫機師趴趴走「隱瞞活動史」　 網怒炸： 醫療費全民買單？

3步驟揪出全民公敵！染疫機師「隱瞞活動史」　警這招戳破他謊言

鄰居貓每天等下班「攤肚無限摸摸」　護理師療癒：我最好的朋友

LIVE／爆本土病例「跨年縮小規模」　陳時中再度親上火線

Melody國小數學題「算到懷疑人生」　被沈玉琳逼哭：要作惡夢了

基本工資明年調漲加班費怎麼算？　勞動部算給你看

中港大排分屍案！民眾開窗發現封鎖線　探頭驚見「殘肢」嚇死

第2屆台灣炒飯王出爐　叉燒蛋炒飯、參巴醬G肉炒飯奪冠

諸羅山盃／小螃蟹沈立宸5局5K代表作　福林白進16強

澳門：禁止21天內出過國的台、港、陸居民入境

地方熱門新聞

台中死亡火燒車男成焦屍　家屬哭癱

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

旭富大火未改善　桃市府勒令製程區停工

Lexus撞斷電桿翻車　駕駛秒落跑

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

旭富製藥大火　桃環局前往應變與監控

嘉義縣狹小候車環境　設簡易式座椅

婦睡涼亭到深夜全身發抖　警抱上車送回家

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

台中往返谷關153路公車每周末加開班次

老母深夜跌倒　屏東男拄步行器到派出所求助

台中跨年晚會交通攻略出爐　7大接駁站快筆記

酒促妹：台灣女被外國男頂超嗨

嘉義縣新創基地啟動

更多熱門

相關新聞

出租廠房土地遭棄置廢棄物　地主遭判刑

出租廠房土地遭棄置廢棄物　地主遭判刑

日前發生民眾承租土地任意堆置處理廢棄物遭屏東縣政府環境保護局查獲，移送司法機關偵辦，並被屏東地方法院依違反廢棄物清理法判處有期徒刑1年6個月，並追徵不法所得4萬5000元。環保局提醒民眾出租閒置農地或廠房，務必謹慎並瞭解承租人用途，加強巡查，避免出租給不肖業者作為非法堆置處理廢棄物場所，否則可能面臨刑責及清除處理廢棄物或土壤整治等重大財物損失。

全國率先試辦消防栓維護試辦良好

全國率先試辦消防栓維護試辦良好

屏東縣警局交通隊2021年試辦電子罰單

屏東縣警局交通隊2021年試辦電子罰單

上月剛退休！前南科管理局長罹癌病逝享壽62歲

上月剛退休！前南科管理局長罹癌病逝享壽62歲

獅子會捐贈扶幼專車　屏東家扶送愛更便利

獅子會捐贈扶幼專車　屏東家扶送愛更便利

關鍵字：

屏東縣政府消防局消防局局長許美雪勤務車陳文榮獅子會

讀者迴響

熱門新聞

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

無本土病例破功！陳時中親上火線

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

捕鼠「抓到同行」　網笑變收編籠

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

高雄2屁孩家樂福尿尿　被肉搜身份曝光

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

國內爆本土病例！染疫機師私生活曝

即／廣達孫公司確診內部信流出　員工餐廳禁用餐

UBA隊長遭撞雙亡！父：我兒子沒違規

聽到爸回來！二哈秒跳起來關電視

廣達集團員工驚傳確診！本土零感染破功　大盤挫逾200點

更多

最夯影音

更多
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面