國際獅子會捐贈屏縣勤務車　消防局長許美雪：多功能運用助安檢

▲國際獅子會300-D2區致贈屏東縣政府消防局第3大隊勤務車 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局於今（22）日下午14時30分在第三大隊舉行消防勤務車捐贈典禮，由國際獅子會300-D2區總監陳文榮先生代表致贈，並由消防局許美雪局長代表受贈，國際獅子會300-D2區獅友、消防、義消、地方人士觀禮，場面隆重。

▲▼國際獅子會捐贈消防局第3大隊勤務車。



這次捐贈的消防勤務車(中華ZINGER 2378CC二輪傳動小客貨車)，將作為第三大隊同仁平時從事建築物消防安全設備檢查的車輛；而一旦遇有災害發生時亦可作為載運人員、物資及後勤補給之用，對於執行消防安全檢查勤務幫助甚大，也可支援災害搶救的後勤工作。

局長許美雪表示，非常感謝國際獅子會300-D2區總監陳文榮、鳳友會會長劉啟芳與鳳友會周姿廷、東隆會會長蘇博文與東隆會沈紋如與許仁榮暨全體獅友的善行義舉，捐贈該勤務車，更期盼這次的捐贈能發揮拋磚引玉，號召更多的民間企業、宗教團體加入善舉，為縣民的生命、安全及財產盡一份心力。

她並要求第三大隊要善加運用這台車輛在平時的消防安全設備檢查與災害事件的救災工作領域上，以發揮其最大的效能。

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