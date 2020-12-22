解放軍要將台海「內海化」？　張競一理由點破：不可能

▲解放軍山東艦航艦編隊通過台灣海峽，外界高度關注。（資料圖／取自中共解放軍海軍官方微博）

記者任以芳／台北報導

解放軍山東艦航艦編隊通過台灣海峽，驚動國防部高度關注，甚至傳出共機長期繞台宣示將台灣海峽視為內海。對此，中華戰略學會研究員張競接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，「台灣海峽所具備之法理地位十分明確，即使兩岸存在政治矛盾，也不會產生任何變化，不可能將其劃設成內海。」

針對山東艦穿越事件，張競表示，「台灣海峽本身就是國際通航水道，每日南來北往商業海運艦船不知凡幾，漁業活動更是相當密集，刻意去賦予政治意涵，比方說是美艦聲稱係維護航行自由，相當無聊。」

▲共機長期擾台。（圖／國防部提供）

另外，談到共機長期擾台問題，張競強調，「許多網路流言稱，共軍機艦通過台灣海峽是刻意要宣示該海域為其內海，但若是細查大陸各項官方文件或聲明，就從來沒有作過要將台灣海峽視為內海之政策聲明。此種謠言是始自西方學者專家，透過智庫研討會對外放話，大陸網路軍跟著起鬨，被西方利用都不自知。」

張競解釋，台灣海峽所具備之法理地位十分明確，就算兩岸同屬相同政權，抑或是存在政治矛盾，其能夠適用於國際海運通航之基本地位，不會產生任何變化，絕無可能將其劃設成內海，北京與台北雙方政府之國際法素養，確實沒有到西方所指稱的水準，因此不必對此有所懷疑。

▲中華戰略研究學會研究員張競。（圖／記者任以芳攝）

不過，張競提醒，通常共軍艦艇自華北外海水域南下，美軍機艦都會保持尾隨並保持監控；特別是像山東艦為主體之航艦編隊，更是重要跟監情蒐目標。而我方對於美軍或是日方機艦此等動態，亦會保持關注。

張競強調，從美國與日本所派機艦跟監情蒐狀況，其實亦可推估出其掌握共軍機艦活動之作業常態與規律。因此本次山東艦航艦編隊通過台灣海峽時，美軍與日方如何應對處置，確實是各項媒體報導中所未曾關注之漏網重點，但其卻具有重要動態情報價值。