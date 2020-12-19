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快訊／美軍作戰艦現身台灣海峽　國防部曝航行軌跡

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▲▼美軍伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin DDG 89）。（圖／翻攝美國海軍）

▲美軍伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin DDG 89）。（圖／翻攝美國海軍）

記者蘇晏男／台北報導

國防部19日上午透露，1艘美作戰艦由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美軍第七艦隊稍早前則發新聞稿指出，伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin DDG 89）19日例行性航經台灣海峽，證明美國對「自由開放的印太地區」承諾，而美軍也將繼續在國際法規允許的範圍內飛行與航行。

這是美軍艦今年第12度航經台灣海峽，上一次是在11月21日伯克級神盾驅逐艦貝瑞號USS Barry （DDG 52）例行性通過台灣海峽。

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