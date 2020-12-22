　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高人氣拍照祕技看這！新北耶誕城攝影大賽任你玩　4大組別隨手拍就輕鬆參加

▲新北觀旅局舉辦「美叮美噹新北耶誕攝影大賽」，邀請民眾拍出屬於自己專屬回憶。（圖／翻攝自影片）

地方中心／綜合報導

歲末年終又來臨，準備好開始冒險，拿起手機打卡炫一波了嗎？每年新北年度盛事「新北耶誕城」從11月13日開城後，就吸引全台民眾同樂。今年更以「迪士尼」作為主題裝置，打造夢幻世界場景讓民眾一解不能出國的煩悶。對此，新北市觀光旅遊局舉辦「美叮美噹 新北耶誕城攝影展」活動，以四大組別「美拍組、梗圖組、歪腰組、影片組」為主題，只要範圍在新北耶誕城內就能參加，提供全民輕鬆、發揮創意的「攝影比賽」管道，也別擔心拍出來的照片按讚個位數、IG沒人留言，就讓《ETtoday新聞雲》網美小孟傳授祕技，教大家要怎樣拍出高人氣網美照。

►►到新北耶誕城拍到「美叮美噹」 攝影大賽活動辦法點此

#美拍組　特寫+景深避人潮　按讚飆升沒煩惱

小孟首先推薦最簡單，也是大家最容易按讚的方式，就是跟美麗的背景「拍美照」，她就以「香榭光廊」為例，背景滿滿的楓葉、宛如置身在國外的風林大道一般，但通常這樣的景點都會有許多人拍照，這時候建議將鏡頭拉近、再加上做出景深，就可以拍出美美的照片。

▲▼ 新北耶誕城活動。

#歪腰組　用爆笑姿勢拍照更吸睛　用長輩圖洗版朋友圈

還想讓照片更吸睛嗎？這時候就可以用一些爆笑、誇張的姿勢，讓照片更加「有笑果」，像是捷運府中站3號出口就有一個實體化「長輩圖」，這時候就可以老派姿勢，再配上看似有道理的話，就可以完成歪腰的爆笑姿勢了，小孟就用「先踏出左腳、再踏出右腳，就可以走路」，配上鹹蛋超人手勢，看起來十分逗趣。

▲▼ 新北耶誕城活動。 

▼模仿動漫人物也能獲得許多讚賞喔！

▲▼ 新北耶誕城活動。

#梗圖組  迷因梗圖我都行！按讚數通通飆起來

如果這樣還是嫌按讚數太少，那小孟只好傳授最後一招，就是把最近印象深刻的梗圖跟場景做結合，拍出屬於自己獨一無二的梗圖，讓朋友還可以拿著這個梗圖到處流傳，成為新一代的迷因王。

 ▲▼ 新北耶誕城活動。

#影片組　動起來才有趣！用創意影片玩翻耶誕城

最後，如果要有更深刻的印象，也可以拍攝簡單、30秒之內的短片，用活潑的姿勢走訪新北耶誕城各景點，像是愛麗絲大道、奇幻光廊、小木偶皮諾丘的家等等，簡單動一動、跳一跳，將所有影片串連起來就變成一隻非常可愛的影片，還能藉此在每一個景點都留下回憶。

▲▼ 新北耶誕城活動。

▲▼ 新北耶誕城活動。

只要跟著小孟的秘技，就能輕鬆拍出比賽用的照片，也不要聽到比賽就感到非常害怕，有四大組別「美拍組、梗圖組、歪腰組、影片組」可以讓民眾自由參加，秀出屬於你的創意，活動從即日起到1月5日23:59分截止，只要將在耶誕城隨手記錄下的最美回憶Po上IG，按照想參加的組別將貼文設成公開、按讚新北市觀光旅遊局IG，並加上#美叮美噹新北耶誕攝影大賽以及欲參加組別之標籤，就有機會贏得iPhone 12 Promax、Gogoro及超商禮券等豐富大禮，更能將超美的耶誕回憶好好紀錄下來，延續在新北耶誕城的歡樂時光。

ET快訊
2屁孩「尿襲家樂福」落網！　悔恨還原全程
快訊／「廣達妹」資訊瘋傳！財經正妹曝真實詳情
497萬IG帳號無預警被消失！　爆乳網紅崩潰
快訊／勞動基金淪炒股提款機　統一投信副總「刪訊息」4人全交保
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林跨年卡司最強大在這裡　打造音樂小鎮邀民眾「High翻西螺」

五星公廁票選　台中市完勝5都獲第一

高人氣拍照祕技看這！新北耶誕城攝影大賽任你玩　4大組別隨手拍就輕鬆參加

不僅公務員　私人企業員工將公司信封帶回家使用小心觸法

國民外交成果亮眼　中華民國國民外交協會台南市會首任女會長出線

說日語嘛吔通！　日本駐台官員單車遊大溪「熟悉親切」

蔡英文政府開空頭支票堵萊豬民怨　台南藍軍嗆：把人民當塑膠！

快訊／高雄市政府宣布：續辦2021跨年活動

大葉大學開發「黑米酒頭」　料理入菜調酒...華麗變身

台東首見無人機考試！鹿鳴考場17考生開心：不必再跑外縣市應試

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長招魂4、50次沒回應！ 哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡…家屬悲喊：剛回頭就被撞

台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

雲林跨年卡司最強大在這裡　打造音樂小鎮邀民眾「High翻西螺」

五星公廁票選　台中市完勝5都獲第一

高人氣拍照祕技看這！新北耶誕城攝影大賽任你玩　4大組別隨手拍就輕鬆參加

不僅公務員　私人企業員工將公司信封帶回家使用小心觸法

國民外交成果亮眼　中華民國國民外交協會台南市會首任女會長出線

說日語嘛吔通！　日本駐台官員單車遊大溪「熟悉親切」

蔡英文政府開空頭支票堵萊豬民怨　台南藍軍嗆：把人民當塑膠！

快訊／高雄市政府宣布：續辦2021跨年活動

大葉大學開發「黑米酒頭」　料理入菜調酒...華麗變身

台東首見無人機考試！鹿鳴考場17考生開心：不必再跑外縣市應試

諸羅山盃／顏家最大宗高雄桃源晉級　錦興AB內戰輸球哭了

宜得利珪藻土踏墊恐含石棉　日官方警告：立即停用

高雄2屁孩「尿襲家樂福」落網！悔恨還原全程：我們一時尿急

演出結束「兒女面露崇拜」！　女星睽違10年重燃音樂夢宣布復出

康健人壽不當電話招攬、對身障者不公　金管會罰240萬

日本海自幕僚長等8人確診　防衛大臣「非密切接觸者」

快訊／「廣達妹」資訊瘋傳！財經正妹曝與機師「真實關係」

長科完成72億聯貸案　五年挑戰全球最大QFN導線架供應商

英國變種病毒「9月就出現」　倫敦新增確診者近2/3染上

36%台男撐不到1分鐘！醫曝「害你早洩」5大行為…年紀小就有性行為

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

台中死亡火燒車男成焦屍　家屬哭癱

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

旭富大火未改善　桃市府勒令製程區停工

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

Lexus撞斷電桿翻車　駕駛秒落跑

即／高雄市政府宣布：續辦2021跨年活動

旭富製藥大火　桃環局前往應變與監控

嘉義縣狹小候車環境　設簡易式座椅

不僅公務員　私人企業員工將公司信封帶回家使用小心觸法

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

婦睡涼亭到深夜全身發抖　警抱上車送回家

台中往返谷關153路公車每周末加開班次

酒促妹：台灣女被外國男頂超嗨

台中跨年晚會交通攻略出爐　7大接駁站快筆記

更多熱門

相關新聞

防疫戒備！　新北耶誕城「停止大型集會」光雕、攤商照常舉行

防疫戒備！　新北耶誕城「停止大型集會」光雕、攤商照常舉行

台灣時隔253天無本土確診新冠肺炎個案，不過中央流行疫情只會中心22日宣布國內新增1本土案例，引發國人擔憂。對此，新北市新聞局局長蔣志薇表示，即刻停辦耶誕城大型集會活動，不過相關攤販、光雕仍照常舉行，但先停辦大型集會活動。

新北耶誕平安晚會　20日千人詩班壓軸登場

新北耶誕平安晚會　20日千人詩班壓軸登場

他深情壁咚狗女兒　還求妻幫拍照

他深情壁咚狗女兒　還求妻幫拍照

94不給拍！小瑪見鏡頭秒秀後腦勺

94不給拍！小瑪見鏡頭秒秀後腦勺

新北耶誕城「待轉大富翁」急煞車　改放聖歌宣講

新北耶誕城「待轉大富翁」急煞車　改放聖歌宣講

關鍵字：

新北耶誕城拍照攝影大賽新北市觀光旅遊局

讀者迴響

熱門新聞

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

無本土病例破功！陳時中親上火線

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

國內爆本土病例！染疫機師私生活曝

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

聽到爸回來！二哈秒跳起來關電視

捕鼠「抓到同行」　網笑變收編籠

高雄2屁孩家樂福尿尿　被肉搜身份曝光

案771女中鏢！疑穿梭多樓層、茶水間待30分鐘

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

即／廣達孫公司確診內部信流出　員工餐廳禁用餐

廣達集團員工驚傳確診！本土零感染破功　大盤挫逾200點

更多

最夯影音

更多
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治
伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面