高人氣拍照祕技看這！新北耶誕城攝影大賽任你玩　4大組別隨手拍就輕鬆參加

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▲新北觀旅局舉辦「美叮美噹新北耶誕攝影大賽」，邀請民眾拍出屬於自己專屬回憶。（圖／翻攝自影片）

地方中心／綜合報導

歲末年終又來臨，準備好開始冒險，拿起手機打卡炫一波了嗎？每年新北年度盛事「新北耶誕城」從11月13日開城後，就吸引全台民眾同樂。今年更以「迪士尼」作為主題裝置，打造夢幻世界場景讓民眾一解不能出國的煩悶。對此，新北市觀光旅遊局舉辦「美叮美噹 新北耶誕城攝影展」活動，以四大組別「美拍組、梗圖組、歪腰組、影片組」為主題，只要範圍在新北耶誕城內就能參加，提供全民輕鬆、發揮創意的「攝影比賽」管道，也別擔心拍出來的照片按讚個位數、IG沒人留言，就讓《ETtoday新聞雲》網美小孟傳授祕技，教大家要怎樣拍出高人氣網美照。

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#美拍組 特寫+景深避人潮 按讚飆升沒煩惱

小孟首先推薦最簡單，也是大家最容易按讚的方式，就是跟美麗的背景「拍美照」，她就以「香榭光廊」為例，背景滿滿的楓葉、宛如置身在國外的風林大道一般，但通常這樣的景點都會有許多人拍照，這時候建議將鏡頭拉近、再加上做出景深，就可以拍出美美的照片。

#歪腰組 用爆笑姿勢拍照更吸睛 用長輩圖洗版朋友圈

還想讓照片更吸睛嗎？這時候就可以用一些爆笑、誇張的姿勢，讓照片更加「有笑果」，像是捷運府中站3號出口就有一個實體化「長輩圖」，這時候就可以老派姿勢，再配上看似有道理的話，就可以完成歪腰的爆笑姿勢了，小孟就用「先踏出左腳、再踏出右腳，就可以走路」，配上鹹蛋超人手勢，看起來十分逗趣。

▼模仿動漫人物也能獲得許多讚賞喔！





#梗圖組 迷因梗圖我都行！按讚數通通飆起來

如果這樣還是嫌按讚數太少，那小孟只好傳授最後一招，就是把最近印象深刻的梗圖跟場景做結合，拍出屬於自己獨一無二的梗圖，讓朋友還可以拿著這個梗圖到處流傳，成為新一代的迷因王。

#影片組 動起來才有趣！用創意影片玩翻耶誕城

最後，如果要有更深刻的印象，也可以拍攝簡單、30秒之內的短片，用活潑的姿勢走訪新北耶誕城各景點，像是愛麗絲大道、奇幻光廊、小木偶皮諾丘的家等等，簡單動一動、跳一跳，將所有影片串連起來就變成一隻非常可愛的影片，還能藉此在每一個景點都留下回憶。

只要跟著小孟的秘技，就能輕鬆拍出比賽用的照片，也不要聽到比賽就感到非常害怕，有四大組別「美拍組、梗圖組、歪腰組、影片組」可以讓民眾自由參加，秀出屬於你的創意，活動從即日起到1月5日23:59分截止，只要將在耶誕城隨手記錄下的最美回憶Po上IG，按照想參加的組別將貼文設成公開、按讚新北市觀光旅遊局IG，並加上#美叮美噹新北耶誕攝影大賽以及欲參加組別之標籤，就有機會贏得iPhone 12 Promax、Gogoro及超商禮券等豐富大禮，更能將超美的耶誕回憶好好紀錄下來，延續在新北耶誕城的歡樂時光。