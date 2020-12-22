英國變種毒株蔓延！全球33國禁航　陸疾控：沒有發現變種病毒輸入

▲變種毒株B.1.1.7肆虐英國。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

英國政府19日確認出現新冠病毒變異，20日起，倫敦及周邊地區已從三級防控級別提升至最高級別四級。中國疾控中心副主任馮子健21日回應，「從我國所獲得的病毒序列來看，不管是輸入人員、貨物還是冷鏈產品等，從各種途徑獲得的病毒，都沒有發現我國已有變異病毒輸入。當然，我們還會繼續高度關注，密切監視病毒的活動情況。」

據《央視》報導，變異新冠病毒出現，中國如何加強「外防輸入」工作？馮子健也透露，一方面，要嚴密關注英國和歐洲，甚至全球變異病毒傳播的情況；另一方面，也要再進一步檢視現在的防控措施，「我國多個月以來所採取的『外防輸入、內防反彈』的各項措施，可以非常有效預防境外病毒輸入，特別是能非常有效應對輸入病毒之後引起的進一步傳播。針對英國這次出現的變異病毒，還要在哪些環節，哪些措施上進一步加強，我們正在進行研究和評估。」

英國日前宣布境內東南部出現的新冠病毒變異種「B.1.1.7病毒株」大流行，由於感染力驚人，目前已經傳播至英國其餘地區與附近國家，使得疫情幾乎陷入失控，引發世界各國憂慮，包含歐盟11國在內的全球至少33個國家和地區針對英國發布禁航令。英國班機、英法隧道、歐洲之星列車全封鎖，海陸空交通中斷讓英國進入「被鎖國」的困境。

事實上，相關單位早在9月20日就曾發現B.1.1.7這個新的變異毒株。根據統計，11月中旬的新增確診病例中有26%屬於B.1.1.7，然而從12月9日開始，比例瞬間暴增，目前光是在倫敦就有超過60%的新增病例是屬於這個新的變異毒株。

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