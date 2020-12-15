花蓮集結小衆成立合作社　拓展青農銷售通路

▲▼「農產通路講堂」，分享合作社之運作如何套用於花蓮縣有機農業銷售通路。(圖／花蓮縣政府提供，下同）



記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府14日於大禮堂舉辦「農產通路講堂」，邀請台灣農業合作社聯合社總經理張淇鋒、主任秘書魏懌雯、推廣課課長曾吉弘、貿易課課長杜駿騰，以及擔任農聯社顧問之逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授于躍門蒞臨，為鄉親分享合作社之運作如何套用於花蓮縣有機農業銷售通路。

縣長徐榛蔚表示，有鑑於花蓮縣有許多優質青農及個體從農獨立打拼，未加入農會，希望能協助農友們集結小眾成立合作社，藉由邀請台灣農業合作社專家及知名學者經驗分享，期盼透過講座，讓花蓮的小農們有機會拓展更多的通路，來讓各地的通路商認識花蓮優質的農產品，也藉由合作社的成立，規劃與公部門合作之可能，打造雙贏的局面。

▲縣長徐榛蔚希望能協助農友們集結小眾成立合作社，讓花蓮的小農們有機會拓展更多的通路。



台灣農業合作社聯合社推廣課長曾吉弘分享指出，合作社功用在於負責控管品質、處理銷售、發展自有品牌，而農民在農業產業鏈較為弱勢，農聯社致力於協助農民們基於共同需求、合作意願下，集結眾人之力組成合作社互助，用合作經營的方法，不僅確保買方，免除中間抽成，讓消費者可以獲得合理的價格。

副教授于躍門也提出，透過電子商務科技，處理生產、分配、銷售財貨與勞務，對於參與合作社的農友們，能達成降低生產及運銷成本，享受計畫性生產的好處，銷售面亦可以直接深入了解消費者需求，提高經營效率，創造更大的產業效益。

►他奶奶的美麗小秘訣

