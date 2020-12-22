商學院最難科目「不是微積分」　過來人答案一面倒：一堆被當重修

▲中會是許多商學院學生眼中的大魔王。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

對數字、金融有興趣的人，在選擇大學科系時，可能就會優先考慮商學院。大學科系各有各的難處，一名就讀商學院的網友就發文表示，他一直以為微積分是最難的科目，直到認識了「統計學」，才發現真正的大魔王是誰，「女孩們覺得商管學院最難的科目是哪一科呢？」貼文一出，立刻引發熱議，其中，被最多人點名的則是「中會（中級會計學）」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「商學院最難的科目」為題丟出討論，過完聖誕節後，大學生就要面對這學期的期末考了，就讀商學院的他，一直覺得微積分是商學院最難的科目，直到升上大二後才發現，統計學才真的是大魔王，「統計真的超級無敵難的耶！」

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原PO列舉，像是二項分布、卜瓦松（Poisson）分布、標準分數（Z-分數），還有μ、σ、Σ、β等讓人看了一頭霧水的符號；原PO無奈透露，他期中考明明已經非常認真準備了，但統計學卻還是只拿到64分，讓他不禁有些沮喪，也希望期末考可以得到好成績，「女孩們覺得商管學院最難的科目是哪一科呢？」

▲原PO覺得統計學很可怕。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，不少網友留言回應，「分組報告科」、「最難的不知道，但最X北的就是會計學」、「財政，我每次都覺得自己寫得很完美，老師一直挑毛病扣分」、「絕對是高等統計，系上大部分的人都要重修甚至三修才會過」、「計量最難吧，需要有統計、經濟、微積分基礎還有一些軟體操作才會融會貫通」、「會計，初會就夠我死十次」、「計量是更難的統計」。

其中，被最多人點名的則是「中會（中級會計學）」，「中會無誤」、「中會我直接退選」、「中會！當初還被當」、「統計、中會」、「中會我真的不行」、「中會下學期超可怕」、「中、高會才是連本科生都一堆重修」、「初、中會根本不是同個level，中會難到想哭」、「初會是小學生程度，中會大概是上大學程度」。