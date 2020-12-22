出現新冠本土案例　台北101：跨年煙火照放

記者蔡惠如、林明瑋／綜合報導

中央流行疫情指揮中心22日公布國內再增3例境外移入以及1例本土病例，並且公布個案765活動足跡，遍及台北市天母新光三越、SOGO以及南崁好市多。跟多少人接觸還在暸解，也讓跨年晚會是否舉行有變數，台北101表示，無論晚會是否舉辦，跨年煙火確定會照常施放。

▲2021台北101煙火確定施放 。（圖／台北101提供）

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台北101跨年煙火以往均與市府跨年晚會串連，吸引許多民眾到場狂歡，今年因疫情因素，台北101日前就宣布跨年煙火不停辦，以鼓舞人心邁向2021年，今出現本土案例，也再次確認「跨年煙火將會照放」，計畫不會改變。

日前101公布的2021年跨年煙火動畫，採用「360度立體輪狀煙火」作獨特演出，不同於以往僅一面的巨型螢幕，而是大樓4面都會呈現，讓所有能看到台北101角度的民眾，都能欣賞到美麗的煙花綻放，即便不在信義區，也有非常多角度可觀賞。

台北101煙火會照常施放，台北市副市長黃珊珊表示：「101煙火會放，所以還是會有人去看，我們會分為兩區塊，舞台前有管制措施，強制戴口罩，大馬路上看101煙火的人，會用勸導方式，保持距離。」

每年均舉辦跨年活動的內湖美麗華百樂園也表示，今年因應政府減少群聚風險，日前已宣布取消施放煙火，唯有跨年演唱會持續舉辦，今年也預計演唱會活動不會超過午夜12點，減少群聚感染機率，之後有必要，會再依政府指示進行調整。