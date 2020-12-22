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陸38名「軍人作家」集體退出作家協會！　含多位退休將領

▲▼ 38名軍隊作家退出中國作協。（圖／中國作家網、翻攝自微博）

▲中國作協第九次全國代表大會。（圖／中國作家網）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國作家協會16日發出公吿，指根據軍隊有關文件要求，38名軍隊作家提交了退會申請，作協書記處確認終止這38人的會籍。這是中國作協成立71年來，首次有大批作家集體退會，因此引發外界關注，不過官網稍後撤下這份公告。

▲▼ 38名軍隊作家退出中國作協。（圖／中國作家網、翻攝自微博）

▲目前該份公告已被撤下。（圖／翻攝自微博）

中國作家協會網站發出「38位軍隊作家向我會提交了退會申請」的公吿，並列出38人名單，當中不乏退休將領，包括解放軍總裝備部前副政委朱增泉中將、海軍航空兵曾副政委馬國超、原解放軍藝術學院院長陸文虎、原浙江省軍區司令員王賀文等，還有新疆作協副主席周濤、「80後」軍隊女作家董夏青青等。

由於此次是中國作協成立71年來，首次出現作家集體退會，引起廣泛關注。有分析稱，可能是要抗議作協長期「包庇」方方，因前湖北作家協會主席方方，今年初在微博記錄冠病疫情下的武漢生活，後來在歐美出版《方方日記》，但被部分人士指「抹黑中國」。

《星島日報》則指出，中國作協書記處書記邱華棟表示不願多談，稱這是「軍隊在軍改過程中的要求，沒有特殊的含義」。

另外，報導引用消息人士說法稱，近年來軍隊一直在進行清理軍人參加社團的問題，今年上半年以來軍委對落實規定更加嚴格，職務較高的軍官必須清退出各類社團，最多只能保留一個與職業相關的社團；今年3月，中央軍委辦公廳印發新修訂的《規定》，進一步加大對軍人參加社團的限制，包括明確超過70歲的要退出所在社團等。

大陸著名作家陸天明則在微博引述消息稱，軍方不僅要求自己的作家退出作協，還要求參加文聯各協會的軍方人士都退出這些協會，目的是安心備戰。

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