快訊／國道再撞！拖吊車排除事故　黑車猛撞「車頭全毀」駕駛送醫

▲國道中山高北上30.6公里車禍現場。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）



記者游宗樺、鄒鎮宇／台北報導

國道中山高北上30.6公里21日晚間發生重大車禍事故，沒想到國道拖吊車正在排除現場時，一輛黑色轎車煞車不及撞上，車頭凹陷變形，零件四散。據悉，駕駛已脫困但手部骨折，目前送醫治療，並無生命危險。

警方表示，國道中山高北上30.6公里處21日晚間10時近11時發生2輛轎車與聯結車追撞事故，而國道拖吊車在排除現場時，一輛轎車22日0時14分直接撞上，導致車頭全毀，目前現場已於0時46分排除。

►全新小棕瓶打對折！1990元太狂