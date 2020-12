傅高義逝世！　崔天凱、汪文斌哀悼表示「他是中國人民的老朋友」

▲中國問題專家傅高義(Ezra Vogel)享耆壽90歲。(圖/翻攝推特)



記者邱茀濱/綜合報導

美國知名中國問題專家傅高義(Ezra Vogel)於20日去世,享耆壽90歲。中國駐美大使崔天凱先發哀悼文後,外交部發言人汪文斌也表示,將銘記傅高義為推動中美關係發展所做的貢獻,並強調「他是中國人民的老朋友」。

綜合媒體報導,傅高義20日於麻州一間醫院接受手術時,情況突然惡化驟然辭世。消息傳出後,崔天凱在推特上發文表示相當難過,並強調對方是傑出的中國研究學者,「也是中國人民的好朋友」,自己也在傅高義身上學到非常多。

另外,汪文斌也表示,傅高義教授是美國著名中國問題專家,是中國人民的老朋友,中方對他的逝世表示深切哀悼,對他的家人表示誠摯慰問。「傅高義教授為促進中美溝通與交流、增進兩國人民的相互了解作出了不懈努力。我們將銘記他為推動中美關係發展所做的貢獻。」

事實上,傅高義是著名的中國學者,他自毛澤東時代以來,就一直在研究中國的精英政治和社會。他的著作《鄧小平與中國的變革》於2011年首次以英文出版,後來被翻譯成中文,並在香港和中國大陸再版。傅高義也十分關心美國與亞洲的關係,曾於1979年出版的《日本第一:美國的教訓》在日本成為暢銷書。

So sad to learn the passing of Professor Ezra Vogel. He was an outstanding scholar on China and an old friend of the Chinese people. Throughout his lifetime he was dedicated to greater mutual understanding between the Chinese and American people