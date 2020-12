哈佛「著名中國問題學者」傅高義驟逝！術後病情惡化…享壽90歲

▲哈佛大學費正清中國研究中心學者傅高義過世。(圖/翻攝自哈佛大學官網)

記者葉睿涵/綜合報導

哈佛大學費正清中國研究中心(Fairbank Center)在21日發布聲明指出,著名的中國問題研究學者傅高義(Ezra F. Vogel)已在20日去世,享年90歲。據外媒報導,傅高義是在麻州一間醫院接受手術後,情況突然惡化,驟然辭世。

It is with great sadness that we announce the passing of our former director Ezra F. Vogel (1930-2020).



Professor Vogel served as director from 1973-75 and from 1995-99. He was a true champion of our center, an erudite scholar, and a wonderful friend. He will be truly missed. pic.twitter.com/Zz5XydfEzH