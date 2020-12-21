旭富製藥大火再爆炸「蕈狀雲」沖天　桃園市府改口：勒令停工

▲旭富發生爆炸後的廠房內，於火勢控制後，突再傳爆炸並飄出大量黑煙。（圖／民眾提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區旭富製藥21日中午再發生爆炸，市府勞檢處20日原表示，旭富製藥近3年來的例行檢查都合格，沒有重大違規事項，也沒有被裁罰過的紀錄，將待火勢熄滅後，再來評估是否停工或裁罰。因再發生爆炸及廠房內飄出大量黑煙，改稱將先勒令廠房內製程區停工，至於儲藏區的部分仍可正常出貨運作。

▲旭富又發生爆炸，蕈狀雲沖天，嚇壞居民。（圖／市議員劉勝全提供）

勞檢處21日表示，上午前往旭富現場勘查，由於廠區仍無法進入，在20日大火後，現場仍具有危險性，廠方也尚未改善，因此勞檢處即起勒令旭富製藥廠的4棟生產線製程區停工。

▲市府先勒令旭富廠房內製程區停工，儲藏區的部分仍可正常出貨運作。（圖／民眾提供）

位在桃園市蘆竹區海湖工業區內的旭富製藥廠，20日中午發生大火，消防局動員271名消防人力、77部消防救護車輛搶救，當天下午5點32分控制火勢；不料21日中午12點9分又發生爆炸，蕈狀雲沖天，嚇壞居民；爆炸後2小時，約下午2點10分左右，爆炸的廠房內突飄出大量黑煙，由於20日被大火波及的桃園紙廠、鴻利針織廠仍有消防人員灑水處理殘火，桃園警消也緊急要求消防人員撤離。

旭富製藥爆炸大火，造成一名30歲的菲籍移工90%被燒傷，送醫救治於今天不治死亡，以及一名本國籍員工輕傷的慘劇，大火並延燒週邊4家工廠，除了旭富製藥粗估損失約8億元，被大火波及的桃園紙廠等4家工廠，也粗估損失10億元。

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