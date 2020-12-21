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獨／最衰車主！636萬買保時捷放租14天遭盜賣　3年官司逆轉判輸

▲遭盜賣的保時捷911 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲遭盜賣的保時捷911 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

台北一名陳姓男子在2017年貸款636萬買下保時捷911GT3，原本以為放租1天可以爽拿3萬5，未料車出租後竟遭到蔡姓承租人賤價盜賣給高雄一家車商，陳男一狀怒告購買車商應該返還車輛，原本在一二審都判車商敗訴，不過歷經3年，最高法院判決購買車商贏了，也就是說，原車主陳姓男子必須歸還車輛。

2017年12月30日，台北市一名陳姓男子買了保時捷911GT3，總共花了636萬，而其中還有400多萬是貸款，光是貸款每個月就要繳7萬塊，所以他才想到要放租，賺取1天3萬5的租金，隨後把車子交給一名季姓租賃業者放租賺租金，但才沒幾天，季姓租賃業者向陳男表示，車子遭到蔡姓承租人租到高雄以490萬盜賣。

陳男一狀告上法院，要求購買車輛的王姓車商應該要還車，一二審法官依《民法》第949條規定，「占有物如係盜贓、遺失物或其他非基於原占有人之意思而喪失其占有者，原占有人自喪失占有之時起2年以內，得向善意受讓之現占有人請求回復其物」，所以陳男依法可在2年內請求王姓車商返還車輛，因此判陳男勝訴。

▲遭盜賣的保時捷911 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄王姓車商委託的單文程律師。（圖／記者吳奕靖攝）

不過王姓車商不滿，一路上訴到最高法院，整起案件歷經3年，最高法院現在判免還車，最高法院法官認為陳姓車主把車租給了蔡姓男子，蔡男是直接占有人，所以把車給賣了，購買的王姓車商是善意購買，雖然蔡姓承租人無權利賣車，但是王姓車商依照民法第801條以及948條還是拿到車輛所有權，所以判決王姓車商勝了，陳姓車主必須要歸還車輛。

記者詢問陳姓男子，面對這樣的最高法院判決，陳姓男子表示會忍痛先把車輛交還王姓車商，後續會再尋求其他的法律救濟。

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