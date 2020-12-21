11月台灣熱銷手機榜單出爐！iPhone輾壓安卓　市佔率最高

▲iPhone 12蟬聯台灣11月手機熱銷王。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／台北報導

據市調機構GFK公布數據顯示，2020年11月台灣手機熱銷榜單，蘋果依舊市占率最高，不僅連續11個月坐穩冠軍寶座，本月更以新機iPhone 12系列大洗版，拿下9席創新高，Android機王三星也不遑多讓，雖然些微落後，但仍是榜上的常勝軍，本月也有5個席次，realme則是較上月提昇了5名衝進前十，而iPhone 12自10月底上市後，蟬聯兩個月銷售冠軍，仍是台灣市場最搶手的智慧手機。

在北台灣擁有90間通信連鎖門市的傑昇通信，透過門市銷售觀察，蘋果首支5G手機iPhone 12與iPhone 12 Pro、及iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max先後在10月底、11月上市開賣，門市的詢問度大增，而11月iPhone 12 Pro意外熱銷造成缺貨，以及在iPhone 11與iPhone 12規格雷同下而帶動的換機潮，讓iPhone 11（128GB）依然在榜上前十，甚至超越iPhone 12（256GB）。

▲11月台灣熱銷手機榜單出爐，可點圖放大。（圖／傑昇通信提供）

傑昇通信表示，年底各大通路活動盛事不斷，11月的雙11、黑五，12月的雙12、年終慶、振興券加碼等通路促銷活動，預期蘋果仍能在12月的熱銷榜中獨占鰲頭。

隨著各大品牌紛紛在Q4推出不同價位的5G機型，傑昇通信表示，三星長期是門市裡Android系統的銷售冠軍，本月雖受蘋果新機衝擊，但仍然是Android手機銷量擔當，以入門款機種Galaxy A21s排名第七、中階手機則是Galaxy A31與A71榜上有名，最受市場矚目則是11月下旬甫上市的Galaxy A42，是評價CP值最高的5G手機，價格不到1萬元，相當佛心，一開賣就衝進榜內，也難怪Android機王寶座難以撼動。