　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

11月台灣熱銷手機榜單出爐！iPhone輾壓安卓　市佔率最高

▲iPhone 12蟬聯台灣11月手機熱銷王。（圖／傑昇通信提供）

▲iPhone 12蟬聯台灣11月手機熱銷王。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／台北報導

據市調機構GFK公布數據顯示，2020年11月台灣手機熱銷榜單，蘋果依舊市占率最高，不僅連續11個月坐穩冠軍寶座，本月更以新機iPhone 12系列大洗版，拿下9席創新高，Android機王三星也不遑多讓，雖然些微落後，但仍是榜上的常勝軍，本月也有5個席次，realme則是較上月提昇了5名衝進前十，而iPhone 12自10月底上市後，蟬聯兩個月銷售冠軍，仍是台灣市場最搶手的智慧手機。

在北台灣擁有90間通信連鎖門市的傑昇通信，透過門市銷售觀察，蘋果首支5G手機iPhone 12與iPhone 12 Pro、及iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max先後在10月底、11月上市開賣，門市的詢問度大增，而11月iPhone 12 Pro意外熱銷造成缺貨，以及在iPhone 11與iPhone 12規格雷同下而帶動的換機潮，讓iPhone 11（128GB）依然在榜上前十，甚至超越iPhone 12（256GB）。

▲11月台灣熱銷手機榜單出爐。（圖／傑昇通信提供）

▲11月台灣熱銷手機榜單出爐，可點圖放大。（圖／傑昇通信提供）

傑昇通信表示，年底各大通路活動盛事不斷，11月的雙11、黑五，12月的雙12、年終慶、振興券加碼等通路促銷活動，預期蘋果仍能在12月的熱銷榜中獨占鰲頭。

隨著各大品牌紛紛在Q4推出不同價位的5G機型，傑昇通信表示，三星長期是門市裡Android系統的銷售冠軍，本月雖受蘋果新機衝擊，但仍然是Android手機銷量擔當，以入門款機種Galaxy A21s排名第七、中階手機則是Galaxy A31與A71榜上有名，最受市場矚目則是11月下旬甫上市的Galaxy A42，是評價CP值最高的5G手機，價格不到1萬元，相當佛心，一開賣就衝進榜內，也難怪Android機王寶座難以撼動。

ET快訊
孩子爽挖冰「整櫃報廢」！冰店慘賠3000元　媽反開嗆
擎天崗水牛詭暴斃24死　陽管處回應了
9秒奪命影片！虎尾大情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

11月台灣熱銷手機榜單出爐！iPhone輾壓安卓　市佔率最高

數位浪潮下為孩子選購電腦　私廚女王Irene有撇步

AirPods Max低功耗模式到底怎運作　蘋果一次說清楚

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

嘉義煞氣8+9汪列隊走在田埂上　愛爸配音笑翻：我要叫警察囉！

年收200萬女「聯誼」竹科工程師 2人急結婚...媽寶男怨：卸妝嚇人

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！被他伸手解釦…未播漏網畫面羞爆

高雄嚴重車禍！情侶雙載「未兩段式左轉」…20歲男噴飛不治

11月台灣熱銷手機榜單出爐！iPhone輾壓安卓　市佔率最高

數位浪潮下為孩子選購電腦　私廚女王Irene有撇步

AirPods Max低功耗模式到底怎運作　蘋果一次說清楚

冬至想吃小湯圓！女子挑一盒結帳…回家見「巨無霸湯圓」傻了

4顆湯圓熱量＝1碗飯！營養師教3秘訣吃法　這樣吃不怕胖

流亡海外遭通緝！　羅冠聰決定在英國申請「政治庇護」：掙扎很久

遭爆人臉辨識系統要數十秒！　矯正署發佈影片回應：只要3秒

毒藥「藏內褲」！他一流汗就中招　CNN曝俄暗殺頭號反對派細節

Lexus休旅衝撞斷電桿後翻車　警方到場傻眼…駕駛消失了

旭富製藥大火再爆炸「蕈狀雲」沖天　桃園市府改口：勒令停工

旭富製藥大火　桃環局第一時間前往應變與監控

新冠肺炎阻止F-35交貨！　疫情影響產量「狂減20架」

賣房子、找片拍　袁慶國持續支持兒子挑戰歐洲職足夢想

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

3C家電熱門新聞

FB新彩蛋！留言「GG」蹦2手擊拳動畫

11月台灣熱銷手機榜單出爐！iPhone輾壓安卓

3C達人5招教你破解山寨AirPods

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

為孩子選購電腦　私廚女王Irene有撇步

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

iPhone 13消息曝光！達人：升級「四眼鏡頭」、大剪瀏海

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

AirPods Pro新手入門技巧大全！　一次學會如何操控你的時尚配件

AirPods Max低功耗模式到底怎運作　蘋果一次說清楚

iPhone 12「死當」怎麼辦？　重啟設備靠這兩個按鍵

部落客：大部分充電器不能沿用充iPhone 12

影／iPhone 12/ 12 Pro好難選！3C達人帶你看十亮點「沒選擇障礙」

iPhone 7升級iOS14「螢幕慘中風」　果粉曝巨雷

更多熱門

相關新聞

Apple TV 若無法配對 Apple Fitness +　蘋果官方解決方案看這！

Apple TV 若無法配對 Apple Fitness +　蘋果官方解決方案看這！

有許多用戶表示在 Apple TV 使用新的 Apple Fitness + 健身服務，嘗試連接時遇到「配對已取消」的錯誤，為此，蘋果官方分享了一個解決方案。

蘋果：暫時關閉加州53門市、英16店面

蘋果：暫時關閉加州53門市、英16店面

AirPods Max低功耗模式到底怎運作　蘋果一次說清楚

AirPods Max低功耗模式到底怎運作　蘋果一次說清楚

巴克萊：iPhone 13支援WiFi 6E　新iPhone SE沒消息！

巴克萊：iPhone 13支援WiFi 6E　新iPhone SE沒消息！

蘋果新耳機無法關機？外媒實測影響並不大

蘋果新耳機無法關機？外媒實測影響並不大

關鍵字：

蘋果安卓

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

子瑜站TWICE最後粉心疼「妳值得更好」

小嫻恆春夜市擺攤　經濟狀況曝光

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

UBA隊長招魂4、50次沒回應　哥向女方道歉獲聖筊

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

獨／撞擊瞬間曝光！　UBA隊長載女友雙亡

A-Lin13歲愛女長成正妹！　「踢館熱舞」氣勢輾壓母

UBA隊長家屬曝「不辦告別式」：怕阿嬤、媽媽受不了

喬瑟夫剪掉招牌長髮「激帥中分頭」驚艷網

金鍾國屁屁處夾白色口罩　智孝一步救援

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

祖先連喊20次不要！他騎到一半金山坍塌

更多

最夯影音

更多
韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」
郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面