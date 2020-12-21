快訊／9000億美元紓困案「達成協議！」　最終案很快出爐

▲參議院多數黨領袖麥康諾透露好消息。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

根據《福斯新聞》（FOX News）報導，美國參議院共和黨領袖麥康諾透露，9000億美元的紓困案已經達成協議，最終拍案版將會在數小時內出爐。

報導指出，麥康諾於美東時間周日（20日）傍晚表示，國會議員就延宕已久的紓困案進行討論後已達成協議，但詳細完整的細節還需要經過數個小時的討論和完善，之後才會向大眾公開。

「我相信我可以替所有人說，我希望和期待最終協議版可以在幾個小時內完成」，麥康諾表示，「現在在艱難生活的美國人與他們需要且值得的重要拯救方案之間，我們只剩下最後幾個歧見要解決了。」

麥康諾日前表示，9000億美元版本的紓困案是由參、眾兩院4位領袖共同達成的基本協議。經過周末協商完成後的法案在逕付眾議院表決前，必須先通過法規委員會（Rules Committee）的審核。

這個周末的時間壓力對國會而言更為沉重，因為以參議員圖米（Pat Toomey）為首的共和黨一夥人，準備聯手阻止聯準會（Fed）放款，若Fed不能放款，美國老百姓就得在掙扎一段時日。麥康諾在這周末展開兩黨協商以前即表示，「我們需要大幅、跨黨派的票數通過這些措施，進而簽署成為法案，不要再有任何拖延」；民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也同意，「那是一件大事」。