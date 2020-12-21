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2020國際選美慈善公益活動　台灣越配桃園展現自信美

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▲2020國際選美慈善活動，越配桃園競美

▲2020國際選美慈善公益活動，台灣越配桃園展現自信美。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

對熱衷選美的女性而言，選美不但可以訓練自己的美姿美儀，還可藉由舞台展現自信與美麗；越南籍的桃園中小企業主朱品臻，20日在蘆竹區綠光花園婚宴會館，舉辦「2020國際選美慈善公益活動及品臻晚禮服國服選美大賽總決賽」，由嫁來台灣20年的阮碧雲奪得總冠軍，冠軍由陶月清、周氏美2人分別榮獲。

▲2020國際選美慈善活動，越配桃園競美

▲阮碧雲奪得總冠軍。（圖／彭慧婉提供）

這項選美活動，同時也捐贈6萬元助學金給桃園區宏善寺，做為該寺長年來為弱勢學童免費課輔的經費，由宏善寺志工、桃園市心桃園文化發展協會理事長袁慧心代表受贈。袁慧心肯定許多新住民朋友們，認真又有才華，遠嫁來台，成為了台灣人，也成為家庭和產業的中堅份子，讓台灣社會越來越多元、越來越富生命力。

▲2020國際選美慈善活動，越配桃園競美

▲捐贈6萬元助學金給桃園區宏善寺，由宏善寺志工、桃園市心桃園文化發展協會理事長袁慧心(右三)代表受贈。（圖／彭慧婉提供）

另外，活動中，也邀請到剛榮獲台灣國際擊樂大賽少年組表演賽冠軍的「淳皓宏善傑青擊鼓隊」到現場為賓客表演擊鼓樂，為活動助興。

▲2020國際選美慈善活動，越配桃園競美

▲朱品臻(中)致力推動選美公益活動。（圖／記者楊淑媛攝）

活動主辦人朱品臻表示，她本身是越南女兒、台灣媳婦，深愛台灣，多年來不遺餘力於新住民的輔導與融合，舉辦這場公益選美活動，除為推動台灣及越南文化交流，亦希望越南國服「奧黛」的美麗在台灣以選美方式呈現，期更多女性做美的主人。

▲2020國際選美慈善活動，越配桃園競美

▲2020國際選美慈善公益活動，台灣越配桃園展現自信美。（圖／彭慧婉提供）

參與這項選美活動的女性朋友，全部是來自各縣市的在台越配，多半從事美甲、美髮、美容保養等相關行業，對於參加選美，認為是美的成長與自信的展現，同時兼做公益，回饋社會相當有意義。

「2020國際選美慈善公益活動及品臻晚禮服國服選美大賽總決賽」，由阮碧雲奪得總冠軍；冠軍miss-陶月清、冠軍miss-周氏美、亞軍1-阮鈺婷、亞軍2-阮琇美、亞軍3-宋貝蓮。

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