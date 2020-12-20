快訊／不雅片設局詐球星！劉嫌遭拘抵北檢　訊後聲請羈押未禁見

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

知名球星譚傑龍日前傳出遭到色情詐騙集團設局，傳來3年多前的不雅自瀆影片，並稱要看譚的「誠意」，以此恐嚇要脅。警方介入偵辦後19日晚間逮捕余嫌（32歲）及劉嫌（39歲）2人，今早雖然余嫌已遭桃園地院裁定羈押禁見，但涉及恐嚇取財的劉嫌則因犯罪地及住所均不在桃園而遭駁回。今下午劉嫌遭拘提到北檢，經檢察官朱玓承辦、訊問後，認定劉嫌有滅證及反覆實施之虞，下午4時許已向法院聲請羈押未禁見，預計稍晚將召開羈押庭。

▲劉嫌遭拘提到北檢。（圖／記者劉昌松翻攝）