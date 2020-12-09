每次視訊都在KTV！爸揪「女兒真實兼職」氣昏…8姐妹一起賺飽飽

▲涉事KTV。（圖／翻攝自緊急呼叫）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西一名爸爸近日爆料稱，15歲的女兒去外地上學，最近每次和女兒視訊，「她都在KTV，問她理由都是給同學過生日。」這位爸爸頓覺不妙，嚴厲詢問孩子才知道，女兒竟被同宿舍的另外一名女同學誘騙，去KTV陪酒陪唱掙錢。而且令人心驚的是，2間女生宿舍，一共8人全員下海。

據《新京報》報導，12月8日，劉姓爸爸控訴，他的女兒今年15歲，在陝西國際商貿學院附屬中職校上學，從今年11月起多次被人誘騙去西安市鄠邑區多家KTV陪酒。

劉爸爸回憶，他的女兒第一次去KTV陪酒是在11月7日前後，「當時跟孩子視訊通話，發現她在KTV裡坐著，她告訴我正在給同學過生日。」他進一步稱，之後在與女兒的幾次視訊中，女兒都是在鄠邑區的KTV裡，而且理由都是給同學過生日。

劉爸爸稱，11月25日，女兒失聯1天多後，從鄠邑區回來向他說出了實情，「女兒被她們宿舍一個叫趙某某的女同學誘騙去KTV陪酒陪唱。」同時，他在女兒手機上發現有很多紅包轉帳記錄，金額從200元人民幣（約新台幣863元）至1000元（人民幣，下同）不等。

▲學校8女生組團下海。（圖／翻攝自緊急呼叫）

經初步調查，學校共有8名女生去KTV陪酒，8人分別住在2個宿舍分屬不同班級，均是未成年人。

陝西國際商貿學院附屬中職校表示，接到家長反映的情況後，學校已於第一時間報警。目前，學校正在積極配合警方進行調查，將根據最終調查結果對涉事學生進行處理。

西安市公安局鄠邑區分局通報，除了陝西國際商貿學院附屬中職校的8名學生，鄠邑區一所民辦學校也有多名學生涉及有償陪侍，其中部分人也是未成年人。目前，涉事3家KTV已被警方查封，責令停業整頓6個月。

此外，因涉嫌組織未成年人有償陪侍，3名社會青年已被依法刑拘，案件正在偵辦中。

►戴口罩也要記得保養