63歲確診男從醫院逃跑　港警公布照片尋人

▲香港疫情爆發第四波疫情。（圖／路透社）

文／香港01

伊利沙伯醫院一名63歲男子李運強昨（18日）午擅自離開醫院，院方報警。案件被列作「逃避／逃脫進入醫院／收容所／隔離區檢疫所等」，警方正協助追尋，並已通緝該男病人李運強。

《香港01》較早時間取得其5年前照片，至晚上警方於香港警察facebook專頁公開李運強的最新黑白照片，他較5年前瘦削，面頰微凹。

這名男病人身高約1.6米，中等身材及蓄黑色短頭髮，離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，並有佩戴外科口罩。他本身住在花園街198號，據悉他報稱無業，警方今早及晚上兩度到上址搜索，未有發現。

▲逃脫確診男長相公布。（圖／翻攝FB：香港警察）

警方表示高度重視今次事件，現正通緝該男病人，並正全力調查。根據香港法例《預防及控制疾病規例》第599A章第28條，如任何在醫院、老⼈院、殘疾⼈⼠院舍、幼兒中⼼、療養中⼼或相類場所內被檢疫或隔離的⼈逃走，即屬犯罪，⼀經定罪，可處罰款5,000元及監禁2個⽉。

警方呼籲若任何人有 通緝人士的消息，請立即通知西九龍失蹤人口調查組，電話3661 8038 / 9020 6542 或 任何警署或 電郵rmpu-kw@police.gov.hk。

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