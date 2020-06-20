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修車糾紛遭警友顧問嗆聲毆傷　學甲警依法嚴正送辦

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▲台南市學甲分局許文瑞副分局長強調，若有利用顧問名義藉機滋事、影響警察形象之情事，警方絕對不予容忍。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市學甲分局許文瑞副分局長強調，若有利用顧問名義藉機滋事、影響警察形象之情事，警方絕對不予容忍。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警局學甲分局於6月11日接獲王姓民眾報案，稱被學甲區中正路１家民間修車廠負責人胞弟毆打，對方自稱是學甲派出所警友顧問，並恐嚇「要讓他死」等言語，警方據報將涉案謝姓男子傳訊到案，謝男雙方是互毆，並無恐嚇情事，全案偵訊後依法送辦，警方強調不論身分觸法嚴辦。

▲王姓民眾報案，指稱被學甲區中正路１家民間修車廠負責人胞弟毆打。（圖／記者林悅翻攝）

▲王姓民眾報案，指稱被學甲區中正路１家民間修車廠負責人胞弟毆打。

警方指出，該案初步調查係因修車費用發生糾紛而衝突。該案學甲分局獲報後，立即通知47歲謝男到案說明，謝男稱當時僅以手觸摸王男臉頰，即遭王男出手毆打，因而導致雙方互毆，他否認有言語恐嚇對方情事。雙方互控傷害並提出告訴，學甲分局立即依規定受理後，全案函送台南地檢署辦理。

警方說，謝男自稱學甲派出所警友顧問，經查他為學甲義警分隊自行向民間招募顧問，案發後，該分隊將考慮解聘其顧問職務，以免致生爭議。

學甲警分局長洪頂力表示，協助警方維護治安之民間團體，其所聘請的顧問對象，警方原則上採取尊重及不介入立場；若有利用顧問名義藉機滋事、影響警察形象之情事，警方絕對不予容忍；不論何種身分，即便現職警察同仁犯法均一律嚴辦，依法行政決不寬貸。

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