去不了日本過耶誕？東京耶誕場景整個搬到心中山等你來約會

▲心中山把整個東京耶誕場景都搬過來了，今年冬天到這裡來一場浪漫約會吧！（圖／台北捷運公司提供，以下同）

生活中心／台北報導

12月穿梭在大街上或走進店家內，許多地方悄悄換上了紅綠繽紛的溫馨佈置，空氣中瀰漫著一股歡樂氛圍，準備迎接耶誕佳節，讓人心情雀躍了起來。近幾年，全台各地歡慶聖誕的氣氛越來越濃烈，除了舉辦各種耶誕主題市集，熱鬧精采的聖誕點燈更是吸引大批人潮搶看。台北西區今年也有超夢幻浪漫的點燈，不僅有美美的拍照點，還有好玩的活動、街頭表演，尤其是把東京耶誕場景整個搬到心中山線形公園，不說還以為走在東京街頭。

今年沒辦法出國沒關係，搭捷運來到中山站，台北捷運2020出口音樂節帶給你滿滿的日本風耶誕氣息！中山站之於台北，彷若六本木之於東京，城北廊帶區域內百貨、文化場館林立，其中富含現代感與藝文氣息的心中山線形公園，在這個冬天變得更美了，奇幻的「月光森林」為夜晚增添神秘氣息；緩緩變色的雪藍燈海隧道，點綴著閃耀的幻彩水晶，叫人待了就不想離開；以及復刻的原宿告白花牆、東京鐵塔、彷彿戴著新娘頭紗的許願耶誕樹，都是人氣搶拍的打卡景點，隨手都能拍出浪漫景致，一秒神速地來到了日本。

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▲「閃耀心中山」浪漫的雪藍燈海隧道，點綴光影變幻的虹彩寶石。

▲「月光森林」讓心中山線形公園更添冬日奇幻氣息。

▲來到心中山線形公園，除了可以跟許願耶誕樹拍照合影，還有好買的主題市集可以逛。

▲復刻的原宿告白花牆、東京鐵塔，是來到心中山線形公園的必拍人氣點。

台北捷運以單純的質感漸層色系打造，利用大片冰藍色搭配雪白、天藍造型水晶，以及有如小小火柴光芒般的淺黃泡泡燈，把心中山變成台北新一波冬日必遊時尚廊道，猶如重現了東京澀谷青之洞窟的浪漫特色燈海，想要揪親朋好友踩點、另一半或曖昧對象約會的話，明年2月28日以前，都能到「閃耀心中山」感受絕美氣氛拍好拍滿。雖然燈海要晚上看才漂亮，不過下午就能先到心中山線形公園卡位，先到週末主題市集逛一圈，再去原宿教堂、妖怪手錶屋台等特色打卡牆拍照，或觀賞精彩的街頭表演，讓整個下午充飽滿滿的藝文能量。12月耶誕節當週更將獨家邀請微風南山艾妥列(atre)首次以戶外市集的形式，獨家在心中山線形公園每日亮相，帶來日本風格美食體驗！

▲12月27日前，在心中山每個週末都有好看的街頭表演。

台北捷運公司此次與東京知名百貨業者「atre 艾妥列」合作，以「外帶東京」的概念，邀請首度來台的東京必買頂級甜點「Butter Butler」、日本人氣麵包吐司名店「Le Boulanger de Monge」進駐市集；更把日本祭典中必逛的「屋台」也「外帶」到心中山線形公園。12月19日至27日期間，每天下午現場製作熱呼呼的玉子燒與鯛魚燒等美食，讓大家彷若置身東京街頭，在台北就能感受東京氣息。

過聖誕也要做好防疫措施！目前國際疫情嚴峻，最近境外移入新增案例多，加上正值秋冬流感季節，除了應維持勤洗手與咳嗽禮節，外出時應與他人保持社交距離，更要把口罩戴好戴滿，尤其12月1日起秋冬防疫專案啟動後，搭乘大眾運輸工具及進入8大類場所都應佩戴口罩，若未依規定經勸導不聽者，依法開罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，落實防疫，才能玩得盡興。

(臺北市政府廣告)