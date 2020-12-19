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讓男生上床1小時！她被校長打到尿失禁…含淚寫「過程檢討」崩潰

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▲小美被打後，完全不敢出門。（圖／翻攝網易新聞）

▲小美被打後，完全不敢出門。（圖／翻攝網易新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸山西省臨縣一名國中少女小美（化名）日前讓男同學到宿舍躺床聊天，被校長知道後帶到辦公室施虐，逼迫寫下「過程檢討書」，即使小美哭著說沒有發生關係，最後還是屈打成招，寫下完全沒做過的事。小美家人指控，醫院檢查小美的處女膜完整，身上多處外傷，回家後還會尿失禁，因此要求校方道歉並賠償20萬元人民幣（約86萬元新台幣）。

綜合陸媒報導，小美12月2日從寄宿學校回家，被媽媽發現走路一拐一拐，脫下褲子才看到屁股、腿部有大面積的瘀青，追問得知是校長體罰導致。小美的哥哥說，「前一天妹妹曾電話告知母親，校長打過她，但是大家並沒有在意，以為孩子做錯了老師打幾下教育也正常。」

小美表示，平時都會有幾個男生到女生宿舍聊天、玩遊戲，但她們完全沒有發生任何性行為，當天確實有男生跟她一起在床上睡著1、2個小時，但兩人甚麼都沒做；沒想到校長知道後，把她帶到辦公室體罰，期間校長不斷出言污辱，還用鐵棍鞭打逼迫她寫下根本沒發生過的事情。

▲▼讓男生上床1小時！她被校長打到尿失禁…含淚寫「過程檢討」崩潰。（圖／翻攝網易新聞）

▲小美被迫寫下完全沒發生過的事情。（圖／翻攝網易新聞）

「我不會寫…」小美哭著向校長求饒，但校長卻說「我說一句讓妳寫一句」，在毆打中完成了「性行為檢討書」。小美家人說，他們帶小美到醫院檢查，發現小美的處女膜完整，但頭部有外傷、全身多處挫傷，且會尿失禁，非常害怕上學、與人接觸，因此求償20萬元人民幣並要求校長公開道歉，但校方均未回應。

當地教科局表示，目前已將校長停職待查，會對學校管理工作進行全面整頓，並向家長賠禮道歉，做好心理疏導工作；此外，也會追查事件真相。

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