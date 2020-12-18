反萊豬挨告！宅神驚曝蘇偉碩「專家變累贅」關鍵　FB發文開酸

▲蘇偉碩醫師被告發違反食安法。（圖／記者屠惠剛攝）



記者邱茀濱／綜合報導

醫師蘇偉碩長期關注萊豬議題，先前發表恐危害健康言遭衛福部告發違反食安法，引發各界抨擊。對此，宅神朱學恒今（18）日發文酸說，2009年上街遊行表示美牛是毒牛的蔡英文，會被2020年的蔡英文政府提告，「這可真是讓人感到驚喜啊！」

朱學恒17日才在臉書發文表示，民進黨在野時，找蘇醫師講同樣的話反美牛，現在民進黨執政時，蘇偉碩講同樣的話反美豬，就要到案說明再講再告，因此諷刺民進黨「想不到時空背景不同之術也有攻擊型，真是會開發新忍術的黨啊」。

他18日再次發文表示，民進黨在野時，蘇偉碩是拿來打擊國民黨的良弓利劍，但民進黨執政後，蘇偉碩卻從專家變累贅，「是阻擋台美關係的大石頭，是謠言製造者，是衛福部驕傲提告的對象。」

朱學恒忍不住酸說，時光演變真快啊，真是令人覺得讚嘆，「如果時光可以倒流，2009年上街遊行表示美牛是毒牛的蔡英文，會被2020年的蔡英文政府提告耶！這是不是太讓人感到刺激了！」

「唉唷不禁又讓人想要吟一首詩啦，周公恐懼流言日，王莽謙恭下士時，若使當時身便死，千古忠佞有誰知。」朱學恒指出，所以說大家一定要好好的活著啊，只不過11年就可以看到轉彎又轉彎的神奇立場，「這可真是讓人感到驚喜啊，驚不驚喜，開不開心？」

►天然羽毛、台灣製造，雙人暖冬被特價800