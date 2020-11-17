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外籍移工人手一台爆改電動車！他羨慕：撒錢買iPhone都財富自由？

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▲▼長照法示意圖,老人,外傭,看護,輪椅,病人,外勞,家庭照護工,失能（圖／記者陳明仁攝）

▲平時在公園常會遇上外籍看護。（示意圖／記者陳明仁攝）

記者崔子柔／綜合報導

大部分外籍移工來台是從事勞力、照護性質的工作， 收入通常不會比台灣基層上班族高出太多，但有不少移工身上的行頭也沒在輸，就有網友質疑：都財富自由了嗎？

原PO 15日在PTT八卦板指出，還記得以前移工最常偷腳踏車，假日都以火車或腳踏車為交通工具，新北、桃園、基隆的就往北車移動，苗栗、新竹、南投的就往台中移動，「台鐵假日業績大概有一半都靠外勞，也讓台中第一廣場、北車大廳成為東南亞租借區」。

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但原PO近日觀察發現，現在移工「人手一台超屌爆改免牌電動機車」，「每台後面都載著馬子，聲勢幾乎超越以前的8+9車隊」，買車、喝高價位飲料都不手軟，讓他不禁羨慕，「台灣的移工是不是已經財富自由了？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

文章一出，就有不少網友點出移工過得不錯的例子，「一堆拿蘋果屌打窮肥宅」、「我朋友的女友被外勞追走，超扯」、「我每個月幫外勞代買蘋果的都財富自由了」、「貢獻台灣這幾年GDP的大功臣，你敢嘴？」、「真的，去麥當勞，外勞都點套餐，我只能點1+1」、「去tiktok看看吧，人家外勞月薪資是4萬以上的」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼網友湧入回應。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

勞動部資料顯示，今年3月底台灣外籍移工人數達71.9萬人，以印尼籍27.9萬人占大宗（38.9%），去年統計資料也指出，事業面移工總薪資平均為2萬9029元，其中製造業2萬9023元、營建工程業2萬9576元，經常性薪資則為2萬3514元，而外籍家庭看護工總薪資平均為1萬9947元，經常性薪資為1萬7550元。

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