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妻子太悍難相處！　爸帶3歲兒離家怒傳訊「父子骨灰放一起」

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▲▼ 父親帶兒子輕生被少年隊尋獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄男子與妻子長期不睦，竟險些帶3歲兒子一同尋短。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳世龍、吳奕靖／高雄報導

高雄有一名30歲的男子，因為受不了家中作風強勢的妻子給的壓力，竟想帶著3歲的無辜兒子一起尋短，甚至傳訊息給家人寫到「我的骨灰要和兒子放在一起」，把家人全都嚇了一跳，趕緊報案找人，所幸高雄市警察局少年隊接獲報案後，順利在大寮區與鳥松區的交界尋獲兩人，且兩人都沒有受傷、並無大礙。

警方指出，為了阻止憾事發生，先是使用手機定位系統與車牌辨識系統多方查找，沒想到都沒有找到人，途中員警經過大寮一家廟宇，還下車膜拜保佑祈求能盡快尋獲，終於在馬不停蹄搜尋下，於同(11日）下午3點多，在大寮區與鳥松區交界松寮橋下，發現父親所駕駛的車輛，尋獲兩人時，父親抱著兒子坐在車中眼神呆滯，見到警方也毫無反應，僅表示等到他身上的錢花完自有打算。

警方看到男子與3歲幼童平安無事且身上也無外傷，終於鬆一口氣，通知心急如焚的家屬到場，而男子這時也才卸下心防，和警方表示他和妻子關係長期不睦，又因家務事兩人發生爭吵，一時憤怒才會帶同其3歲幼子駕車離家出走，也因為心中無法釋懷，才會傳有輕生意圖的訊息給家人，目前少年隊已經協助通報社會局，將幼童先行安置，以避免類似狀況再次發生。

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