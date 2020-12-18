嫦娥五號打2次「太空水漂」　精準落差僅500米！

▲嫦娥五號返回器打兩次「太空水漂」回地球。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸月球探測器嫦娥五號17日順利返回地球，著陸在內蒙古四子王旗。大陸國家航天局形容這條回家的路，是以「太空水漂」完成的。據了解，嫦娥五號返回器落點，離理論落點只差約500米，十分精準。

根據央視介紹，太空水漂的航天術語叫「半彈道跳躍式返回」，因為航天器如果以過高的速度進入大氣層，摩擦產生的劇烈高溫將帶來極大風險，因此必須解決「減速」問題。借助地球大氣層這個航天器再入返回的天然屏障，讓返回器在太空中打個「水漂」。

▲嫦娥五號返回器落點，離理論瞄準點落差只有500米。（圖／翻攝 央視）

據了解，嫦娥五號返回器落點精度驚人，離理論落點只差約500米。根據大陸臉書粉絲專頁「婷婷看世界」發文指出，嫦娥五號發射之前，射過一枚試驗箭，實驗降落了一次，距離預定降落地點506米。當時外界認為，是巧合，幾十萬公里外高速打水漂沖過來的，偏這點肯定是運氣。

該文章強調，結果這回降落，又命中靶心，誤差502米！這就不能說是矇的，而且還是「打水漂」式的二次再入大氣層，計算得如此精確，大陸航天控制就是有這麽牛。

▲嫦娥五號精準降落的彈道成波浪形，就像是在大氣層上打「水漂」。（圖／翻攝 央視）

央視報道也描述，嫦娥五號返回器達到第一次氣動減速點，當時距離地面的高度是120公里。半小時內下降4880公里的高度，速度達到32倍音速，即11.2公里/秒的第二宇宙速度。

此時，嫦娥五號返回器再次重新改變彈道，借助大氣層提供的升力，滑行爬升減速，躍出大氣層，到達預定高度後，再次轉向俯衝滑行，以7.9公里/秒的第一宇宙速度重新進入大氣層，並利用大氣層進行二次減速。

報導稱，最後高度降低到距離地面10公里，速度也降低到預定開傘範圍時，嫦娥五號返回器放出特製的降落傘進行末段減速，最終順利降落到預定的著陸場。在附近等候多時的地面搜索隊，早已使用熱像儀和直升機等捕捉到了返回器。嫦娥五號降落的彈道成波浪形，就像是在大氣層上打了個「水漂」。