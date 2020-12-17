陸10年內要在月球南極蓋研究站　把月球當跳板「前往更遠星球」

▲嫦娥五號著陸 。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「嫦娥五號」返回器17日從月球返回地球，大陸探月工程總設計師吳偉仁表示，下一步將在月球南極建設科研站，預計2030年之前可以建設一個基本型，「我們還可以藉助月球做跳板，前往更遠的深空、更遠的星球。」

吳偉仁指出，中國探月工程未來的方向立足於「全月面到達」，將在月球南極研製建設一個科研站，在月球南極南緯89度，可能存在連續180多天的光照，「月球的正面和背面是14天白天、14天黑夜，沒有連續的日照，一些儀器設備就不能連續工作。」

▼大陸探月工程總設計師吳偉仁。（圖／新華社）



吳偉仁提到，如果在月球南極建設一個科研站，可以長時間對地球進行大動態、全方位、穩定的觀察，「2030年之前，我們將在月球南極建設一個科研站基本型。隨著後期科研站規模的擴大，我們可以在月球上進行蓋房子、打磚、3D打印等工作。」

吳偉仁還說，同時，也可以在月球上開採礦物，這都是未來發展的方向，「此外，我們還可以藉助月球做跳板，前往更遠的深空、更遠的星球。」

吳偉仁強調，中國的航天事業從跟跑、並跑到走向部分領跑，是很不容易的，在實施過程中，即使有困難、有問題、有挫折，前進的步伐沒有中斷，「我對中國航天的發展，對我們國家成為航天強國，成為航天世界的『領頭羊』，我們也充滿信心。」