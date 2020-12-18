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香港部門首長宣誓擁護基本法　基層公務員短期內將被要求簽署聲明

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▲▼香港部門首長宣誓擁護基本法　基層公務員短期內將被要求簽署聲明。（圖／港府）

▲香港部門首長參加公務員宣誓儀式。（圖／香港政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府政務司長張建宗、公務員事務局長聶德權等部門首長18日參加公務員宣誓儀式，在特首林鄭月娥的見證下，宣誓擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責。

港府發言人表示，常任秘書長、部門首長和高級首長級公務員在特區政府擔當領導地位，並在制定和落實政策過程中擔當舉足輕重的角色，「今天的宣誓儀式意義重大，讓他們以莊嚴的形式公開表達確認、接納和承諾擁護《基本法》、效忠香港特區和對特區政府負責，展現特區政府高層官員團結落實『一國兩制』、服務社會的決心，為其他公務員作良好的示範，增強社會對公務員團隊的信心。」

▲▼香港部門首長宣誓擁護基本法　基層公務員短期內將被要求簽署聲明。（圖／港府）

港府發言人指出，根據《基本法》和《公務員守則》，擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責，是公務員的一貫責任及承擔，也是政府和社會對公務員一貫的期望和要求。

港府發言人提到，公務員作出宣誓或簽署聲明，是對在《基本法》和《公務員守則》下須背負的責任和期望的公開確認和真切體現，並可更明確地意識到其公職身份所帶來的責任、承擔和要求，有助進一步保護、鞏固和推廣公務員隊伍要恪守的核心價值，從而確保特區政府能有效管治。 　

香港公務員事務局今年10月發出通告，要求所有在今年7月1日或之後加入特區政府的公務員宣誓或簽署聲明，作為聘用條件的一部分，並預計在短期內公布關於要求所有現職公務員簽署聲明的具體安排。

▲▼香港部門首長宣誓擁護基本法　基層公務員短期內將被要求簽署聲明。（圖／港府）

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