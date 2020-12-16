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中國潛艦數量10年後超越美國　美軍具備潛在優勢「台灣幫上忙」

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▲▼大陸解放軍公開潛艇部隊在南海的演訓情形。（圖／翻攝自中國軍網）

▲解放軍潛艦將在未來10年總數超越美軍。（圖／翻攝自中國軍網）

記者林彥臣／綜合報導

中國海軍造艦數量宛如「下餃子」一樣增加，但是美國媒體《大眾機械》（Popular Mechanics）雜誌卻提出警告，解放軍潛艦的數量，在10年後將會超越美國，至少以76艘的數量稱霸世界。不過美軍還是具備其他中國比不上的「潛在優勢」。

▲▼維吉尼亞級核動力攻擊潛艦是美國海軍首艘同時針對大洋和近海兩種功能設計的核子潛艦。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

▲美軍所有的潛艦都是核動力潛艦。圖為維吉尼亞級核動力攻擊潛艦。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

《大眾機械》報導指出，據美國海軍情報局評估，至2030年中國潛艦部隊將列裝16艘新型潛艦，還有8艘老舊「明級」（035型）潛艦將被替換為更現代化的潛艦，總數將達到76艘。同一時期美軍潛艦總數將會停止增加，甚至在未來10年內將從68艘減至66艘。

另外美軍的潛艦種類也較少，仍然是以洛杉磯級、海狼級、俄亥俄級、維吉尼亞級為主，而且所有的潛艦都是核動力潛艦；中國的潛艦造艦技術取得了很大的進步，但多數仍是柴電動力潛艦，所以無法像美國潛艦的靜音程度。

▲▼蒼龍級潛艦,日本海上自衛隊,海自,潛艇,潛水艇,廣島吳基地,AIP系統,絕氣推進,柴電潛艦。（圖／記者李毓康攝）

▲日本蒼龍級潛艦等盟友，都是美軍的潛在優勢。（圖／記者李毓康攝）

不過美軍潛艦部隊跟中國相比，還是有其他「看不見的優勢」，也就是其他的盟軍潛艦，日本總共有22艘柴電潛艦，其中12艘是一流的蒼龍級潛艦，南韓則有18艘小型柴電潛艦，台灣雖然只有2艘老舊的潛艦，但是現在正著手建造8艘新潛艦，如果在太平洋地區發生衝突，至少可以從這些艦隊增加海軍數量。

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