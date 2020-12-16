中國潛艦數量10年後超越美國　美軍具備潛在優勢「台灣幫上忙」

▲解放軍潛艦將在未來10年總數超越美軍。（圖／翻攝自中國軍網）



記者林彥臣／綜合報導

中國海軍造艦數量宛如「下餃子」一樣增加，但是美國媒體《大眾機械》（Popular Mechanics）雜誌卻提出警告，解放軍潛艦的數量，在10年後將會超越美國，至少以76艘的數量稱霸世界。不過美軍還是具備其他中國比不上的「潛在優勢」。

▲美軍所有的潛艦都是核動力潛艦。圖為維吉尼亞級核動力攻擊潛艦。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）



《大眾機械》報導指出，據美國海軍情報局評估，至2030年中國潛艦部隊將列裝16艘新型潛艦，還有8艘老舊「明級」（035型）潛艦將被替換為更現代化的潛艦，總數將達到76艘。同一時期美軍潛艦總數將會停止增加，甚至在未來10年內將從68艘減至66艘。



另外美軍的潛艦種類也較少，仍然是以洛杉磯級、海狼級、俄亥俄級、維吉尼亞級為主，而且所有的潛艦都是核動力潛艦；中國的潛艦造艦技術取得了很大的進步，但多數仍是柴電動力潛艦，所以無法像美國潛艦的靜音程度。

▲日本蒼龍級潛艦等盟友，都是美軍的潛在優勢。（圖／記者李毓康攝）



不過美軍潛艦部隊跟中國相比，還是有其他「看不見的優勢」，也就是其他的盟軍潛艦，日本總共有22艘柴電潛艦，其中12艘是一流的蒼龍級潛艦，南韓則有18艘小型柴電潛艦，台灣雖然只有2艘老舊的潛艦，但是現在正著手建造8艘新潛艦，如果在太平洋地區發生衝突，至少可以從這些艦隊增加海軍數量。

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